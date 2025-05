Reiziger goudeerlijk over geruchten en Ajax-clausule

Michael Reiziger werd de afgelopen week veel in verband gebracht met het hoofdtrainerschap van Ajax. De bondscoach van Jong Oranje tekende op maandag een nieuw contract bij de KNVB en gaf diezelfde avond in het programma Rondo aan dat er geen sprake is van contact met Ajax.

Op 19 mei werd bekend dat Francesco Farioli Ajax zou gaan verlaten. In de week erop deden allerlei namen de ronde als mogelijke opvolgers. Zo ook die van Jong Oranje-bondscoach Reiziger. Aan die geruchten kwamen een einde, toen de oud-speler van Ajax een handtekening zette onder een nieuw contract bij de KNVB tot 2027.

Bij Ziggo Sport-programma Rondo wil presentator Wytse van der Goot de details weten over de nieuwe verbintenis: “Nog twee jaar door dus. Je bent ook al twee jaar bezig. Zit er een clausule in? In het contract?” Reiziger lacht: “Ik ga mijn contract niet helemaal bespreken.”

Van der Goot concludeert daaruit: “Er zit een ontsnappingsluik ergens. Er was ooit een bondscoach die naar Barcelona kon, omdat er een clausule in zijn contract stond”, zegt de presentator, doelend op Ronald Koeman, die in 2020 naar Catalonië vertrok.”

“Dat soort clausules zitten er niet in”, geeft Reiziger dan toch toe. Van der Goot vraagt: “Dus jij bent gewoon de komende twee jaar bondscoach van Jong Oranje?” “Precies”, luidt het antwoord van Reiziger, die ook nog ingaat op de Ajax-geruchten: “Ik hoor het ook natuurlijk en ik lees het ook, maar ik heb geen contact.”

