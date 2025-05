Verweij maakt zich hard voor ideale vervolgstap Meerdink: ‘Zou heel erg goed voor hem zijn’

doet er goed aan om de stap naar de Nederlandse top te maken in plaats van direct naar een buitenlandse subtopper te gaan, zo stelt Mike Verweij in Kick-off. Bij PSV, Ajax of Feyenoord zou de spits namelijk ‘een heel andere druk’ ervaren dan bij AZ het geval is.

Meerdink is de afgelopen periode goed op dreef bij AZ. De jonge spits stond in beide duels in de play-offs in de basis in de ploeg van Maarten Martens en liet daarin zijn klasse zien. In de halve finale tegen Heerenveen (4-1) nam hij drie treffers voor zijn rekening, terwijl hij in de gewonnen finale tegen FC Twente (3-2) de comeback van zijn ploeg inleidde met de 1-2 vlak voor rust. “Hij scoort makkelijk, heeft een enorm fysiek, is dreigend.”, somt Kick-off-presentator Pim Sedee op. “Die potentie reikt verder dan AZ.”

Verweij wil daar graag nog een kwaliteit aan toevoegen. “Hij is ook ontzettend leergierig”, verwijst de journalist naar de uitspraken van Meerdink over Robin van Persie. De spits bekijkt veel beelden van de topscorer aller tijden van Oranje in de hoop op die manier wat op te pikken. “Ik denk dat hij heel veel heeft van een moderne spits”, gaat de Ajax-volger van De Telegraaf verder. “Als je kijkt hoe hij die 2-1 maakte (tegen Twente, red.), die ging bijna door de touwen heen. Ik denk dat hij wel heel veel potentie heeft.”

AZ heeft in het verleden aangetoond liever niet aan de Nederlandse top drie te verkopen, waarna Sedee stelt dat het ‘zonde’ is als Meerdink de stap naar een buitenlandse subtopper zou maken. Verweij weerlegt dat en stelt dat er ook ‘spelers via de subtop’ in de Engelse top terechtkwamen, waarna hij Georginio Wijnaldum (via Newcastle United) en Virgil van Dijk (via Celtic en Southampton) als voorbeelden noemt. “Maar ik denk in principe dat de allerbeste manier is om nog een tijd in Nederland te blijven en te zorgen dat je de allerbeste bent van de Eredivisie. Als Meerdink naar PSV, Feyenoord of Ajax zou kunnen, zou dat heel erg goed zijn, omdat dat toch weer een heel andere druk is dan bij AZ.”

Grote stappen gezet sinds periode bij Vitesse

Jeroen Kapteijns is nog niet overtuigd en denkt dat Meerdink beter bij AZ kan blijven deze zomer. “Maar voor hem geldt toch dat hij dan dit seizoen al topscorer had moeten zijn?”, stelt de journalist, die wel toegeeft dat de aanvaller ‘veel potentie’ heeft. “Maar jonge jongens hebben ook tijd nodig om ergens te komen”, haakt Verweij erop in. Kapteijns haalt dan de verhuurperiode van Meerdink bij Vitesse erbij, waar hij in acht duels niet tot scoren kwam. “Dat was echt een drama, het leek helemaal nergens op”, herinnert Kapteijns zich. “Maar als jij je nu kunt inkopen in een aandeeltje Mexx Meerdink, dan doe je dat toch?”, gaat Verweij weer verder. “Vitesse is een jaar geleden, dus dat geeft misschien ook aan dat hij in een jaar geweldige stappen heeft gemaakt. Wie weet waar hij over een jaar staat? Ik denk dat het een hele goede spits kan worden.”

