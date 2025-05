Play-off-winst AZ krijgt ongunstig staartje voor Wouter Goes

AZ wist zich zondagavond ten koste van FC Twente te plaatsen voor de voorrondes van de Conference League. Na een 0-2 achterstand zorgde een knappe comeback ervoor dat de Alkmaarders er met het Europese ticket vandoor gingen: 3-2. Voor heeft deze zege echter een vervelend gevolg; de mandekker staat namelijk een extreem korte vakantie te wachten.

AZ plaatste zich zondag voor de voorrondes van de Conference League na een zege op FC Twente in de finale van de play-offs. De Tukkers begonnen goed aan de wedstrijd, wat na 22 minuten resulteerde in een voorsprong; Sem Steijn mocht aanleggen vanaf de stip en miste niet. Vijf minuten voor rust was het diezelfde Steijn die de marge verdubbelde, waarna Mexx Meerdink AZ op slag van rust weer terug in de wedstrijd bracht. Tien minuten na rust trok Ruben van Bommel de stand weer gelijk, waarna Ibrahim Sadiq in de blessuretijd voor de beslissing zorgde.

Door de zege op Twente plaatste AZ zich voor de tweede voorronde van de Conference League, waardoor de Alkmaarders vrij vroeg in de zomer weer aan de slag moeten. De ploeg van Maarten Martens zal de eerste voorronde spelen op donderdag 24 juli, waarna de return een week later – donderdag 31 juli – op het programma staat. Op woensdag 18 juni krijgt AZ bij de loting duidelijkheid over de tegenstander. In totaal moet er met drie ploegen worden afgerekend om de competitiefase van de Conference League te bereiken.

Voor Goes lijkt een echte vakantie er daardoor niet in te zitten. De mandekker is normaal gesproken een van de vaste namen in de selectie van Michael Reiziger voor het Europees kampioenschap onder 21, dat deze zomer in Slowakije wordt gespeeld. Jong Oranje is daar zeker een kanshebber om het ver te schoppen. Het toernooi gaat op woensdag 11 juni van start en de finale staat gepland op zaterdag 28 juni. Mocht Nederland het dus ver schoppen op het toernooi, heeft Goes minder dan een maand voordat de eerste wedstrijd met AZ weer op het programma staat. Hoewel het nog niet duidelijk is wanneer de Alkmaarders beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, zal dit ruim voor de eerste voorrondewedstrijd zijn. Daardoor staat Goes mogelijk een zeer korte zomervakantie te wachten.

