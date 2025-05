AZ gaat Europa in na knappe comeback tegen FC Twente

AZ heeft in de finale van de play-offs om Europees voetbal na een knappe comeback afgerekend met FC Twente: 3-2. De Tukkers namen via topscorer een 0-2 voorsprong in het AFAS Stadion, maar door treffers van , en greep de ploeg van Maarten Martens alsnog het Europese ticket.

AZ plaatste zich woensdag met een 4-1 zege op sc Heerenveen, mede dankzij drie treffers van Meerdink, overtuigend voor de eindstrijd. Twente had een dag later een stuk meer moeite met NEC: de Tukkers kwamen voor rust al met tien man te staan, maar knokten zich na rust terug van een 1-2 achterstand en sloegen uiteindelijk in verlenging toe: 3-2. De Alkmaarders werden vooraf dan ook door Jan en alleman tot favoriet voor de eindstrijd gebombardeerd, maar wisten die rol in de eerste helft lange tijd niet waar te maken.

Artikel gaat verder onder video

Twente had in de openingsfase het betere van het spel en kwam na twintig minuten dan ook niet onverdiend op voorsprong. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees na een duel tussen Ricky van Wolfswinkel en Alexandre Penetra naar de stip, Steijn zette zich achter de penalty en stuurde Rome-Jayden Owusu-Oduro de verkeerde hoek in: 0-1. AZ slaagde er na de openingstreffer niet in om met een antwoord te komen en incasseerde vlak voor rust de tweede tegentreffer. Michel Vlap ontsnapte aan de buitenspelval, legde breed op Steijn en die bewees zijn Torinstinkt nog maar eens door van dichtbij de 0-2 tegen de touwen te schieten. Nu deed AZ echter wél snel wat terug. Bij de eerste de beste tegenaanval haalde Steijn een schot van Ernest Poku nog wel van de lijn, maar uit de rebound pegelde Meerdink de 1-2 tegen de touwen. Twente dreigde vervolgens wéér niet met elf man de rust te gaan halen, toen Gözübüyük op advies van VAR Pol van Boekel naar het scherm ging om een overtreding van Van Wolfswinkel op Penetra te beoordelen. De arbiter nam uitgebreid de tijd en bekeek het moment uit álle mogelijke hoeken, om vervolgens tóch bij zijn beslissing te blijven om de routinier er met geel vanaf te laten komen.

LEES OOK: Goes speelt hoofdrol bij penalty waar hij niets mee te maken heeft

Penetra bleef door de actie van Van Wolfswinkel halverwege achter in de kleedkamer. Zijn vervanger, Maxim Dekker, leidde kort na rust een enorme kans voor Meerdink in. Met een bekeken pass zette de verdediger Meerdink voor de Twentse doelman, Przemyslaw Tyton, maar de maker van de 1-2 schoot uiteindelijk over. Vijf minuten later zat de gelijkmaker er alsnog in. Ruben van Bommel dribbelde zich vrij op de linkerflank en probeerde het van flinke afstand. Tyton kreeg er geen hand tegenaan: 2-2. Waar de Pool wellicht niet helemaal vrijuit ging bij de gelijkmaker, onderscheidde hij zich even later wél positief toen een hoekschop na een klutssituatie voor de voeten van Van Bommel belandde. De AZ-aanvaller haalde de trekker over, maar zonder de bal daadwerkelijk te kunnen zien kreeg Tyton zijn uitgestoken armen er tegenaan. Een verlenging leek daarna onvermijdelijk, maar in blessuretijd zorgde Sadiq alsnog voor de bevrijdende 3-2. Invaller Arno Verschueren kreeg nog een grote kans op de 3-3, maar vond Owusu-Oduro - met een uiterste inspanning - op zijn weg. AZ plaatst zich door de zege voor de tweede voorrondes van de Conference League.

Ibrahim Sadiq schiet AZ in blessuretijd Europa in! 🔜🌍#aztwe — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2025

