Van Bommel goudeerlijk over winnen play-offs met AZ: 'Voor mij voelt dat niet zo'

Voor voelt het winnen van de play-offs niet als een prijs. Dat zegt de aanvaller van AZ na de gewonnen finale tegen FC Twente, waarin hij met een snoeiharde uithaal voor de 2-2 tekende, voor de camera's van NH Sport.

AZ dreigde zondag naast een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League te gaan grijpen toen FC Twente in de eerste helft een 0-2 voorsprong nam in het AFAS Stadion, door twee goals van de naar Feyenoord vertrekkende topscorer Sem Steijn. Mexx Meerdink deed voor het rustsignaal echter nog wat terug, waarna Van Bommel tien minuten in de tweede helft de gelijkmaker op het bord zette.

'Als je heel eerlijk bent, dan is het een houdbare bal'

Onder toeziend oog van vader Mark en opa Bert van Marwijk dribbelde Van Bommel vanaf de linkerflank naar binnen, waarna hij Twente-doelman Przemyslaw Tyton van flinke afstand verraste met een hoog schot: 2-2. "Hij was inderdaad wel hard, maar ik had eerlijk gezegd verwacht dat hij er niet in zou gaan", zegt Van Bommel voor de camera's van de regionale zender. "Hij ging recht op hem af, maar gelukkig was hij hard genoeg dat hij door zijn handen ging. Of het een keepersfout was? Je kunt het van beide kanten bekijken, denk ik. Maar als je heel eerlijk bent, dan is het een houdbare bal."

Hoewel de winnende treffer van Ibrahim Sadiq, diep in blessuretijd, leidde tot grote ontlading in Alkmaar, is Van Bommel niet écht blij met de zege. Dat heeft alles te maken met de finale van de KNVB Beker, die AZ na strafschoppen verloor van Go Ahead Eagles en waarmee een ticket voor de competitiefase van de Europa League aan de Alkmaarders voorbijging. "Het is zonde dat je geen Europa League hebt en de Beker niet hebt gewonnen", zegt Van Bommel. "Of dit als een prijs voelt? Voor mij niet, maar het is wel iets belangrijks voor de club", zegt de aanvaller eerlijk.

