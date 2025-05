Mexx Meerdink wil dolgraag in gesprek met andere Eredivisie-trainer: 'De klasse die hij had...'

AZ-supporters hebben er lang op moeten wachten, maar in de laatste weken van het seizoen kon zich dan eindelijk laten gelden. Met vier doelpunten in twee wedstrijden had hij een behoorlijk groot aandeel in het winnen van de play-offs en daarmee plaatsing voor de voorronde van de UEFA Conference League. Het Alkmaarse goudhaantje vertelde na afloop van het duel met FC Twente (3-2) dat hij een groot fan is van de voetballer Robin van Persie.

Meerdink staat al jaren te boek als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van AZ. Zo maakte hij in het seizoen 2022/23 indruk door namens Jong AZ acht keer te scoren in de Keuken Kampioen Divisie en er in de UEFA Youth League negen te maken in zes wedstrijden. In het voorbije seizoen volgde zijn langverwachte doorbraak in de hoofdmacht. Meerdink moest het in eerste instantie lang doen met invalbeurten, maar doordat eerste spits Troy Parrott geblesseerd raakte, kreeg de 21-jarige aanvaller uit Winterswijk tóch nog de kans om zich in meerdere wedstrijden vanaf het begin te laten zien.

Meerdink was in de tweede seizoenshelft trefzeker tegen PSV, Sparta, RKC Waalwijk, NAC Breda (met een geweldige omhaal) én FC Groningen. In de play-offs om Europees voetbal deed hij er met een hattrick tegen sc Heerenveen en een belangrijke goal tegen FC Twente nog een schepje bovenop. “Ik denk dat ik kan terugkijken op een goed seizoen”, zo vertelde Meerdink na afloop van de ontmoeting met FC Twente voor de camera van ESPN. De aanvaller van AZ kreeg de vraag hoe hij alle aandacht heeft ervaren. Er kwam in het afgelopen seizoen veel op hem af, zeker nadat zijn zaakwaarnemer had geroepen dat grote clubs uit Europa hem in het vizier hebben. “Ik ga er heel nuchter mee om. Natuurlijk krijg je het opgestuurd en krijg je mee wat er over je wordt gezegd, maar ik probeer zo goed mogelijk in m’n taak te blijven en me te focussen op wat ik moet doen.”

Dat is Meerdink de laatste weken goed gelukt. In de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles liet hij nog meerdere mogelijkheden op de beslissing liggen. De gemiste kansen van onder meer Meerdink kwam AZ tegen de Deventenaren uiteindelijk duur te staan. In de play-offs had hij het vizier wél op scherp staan. Meerdink maakte er dus drie tegen sc Heerenveen en schoot AZ zondagavond tegen FC Twente met een hard schot terug in de wedstrijd.

Van Persie

Marciano Vink, die als analist aanwezig was in het AFAS Stadion, vroeg aan Meerdink of er een spits is waar hij zichzelf aan spiegelt. Meerdink hoefde er niet lang over na te denken. “Van Persie. Ik heb hem nog nooit specifiek gesproken, maar dat zou ik eigenlijk wel willen. Ik kijk veel beelden van hem, nog steeds”, vertelde hij. Van Persie is nog altijd de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal en was in Engeland zeer succesvol als spits van Arsenal en Manchester United. “De klasse die hij had. De touches, hoe hij vrijloopt, de loopacties, hoe hij afwerkt; zó zuiver. Het lijkt zo makkelijk, maar dat is het niet. Daar kijk ik wel naar op”, was Meerdink lovend over de huidige trainer van Feyenoord.

Mexx Meerdink kijkt veel naar beelden van zijn voorbeeld Robin van Persie 🤩 — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2025

