Mexx Meerdink beleeft absolute droomavond in AFAS Stadion

is de meest opvallende man in de wedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen, die donderdag om 18.45 uur begon. De spits van AZ was goed voor een hattrick in de eerste helft in het AFAS Stadion.

In de derde minuut van de wedstrijd bezorgde Meerdink zijn ploeg een droomstart in de halve finale van de play-offs om een voorrondeticket voor de Conference League. Hij werd vlak voor het doel bediend door Sven Mijnans en maakte geen fout in de afronding. De aanval ontstond door een onzuivere uittrap van doelman Mickey van de Hart, waar door Riuben van Bommel scherp op werd gereageerd.

Artikel gaat verder onder video

In de achtste minuut had Meerdink eigenlijk zijn tweede doelpunt van de avond moeten maken. Nadat een inzet van Van Bommel werd gepareerd door Van der Hart, kon Meerdink van dichtbij binnenschieten. Zijn inzet vloog echter over het doel. “De bal ligt panklaar voor Meerdink”, merkte ESPN-commentator Martijn van Zijtveld ook op. “Het is in ieder geval een voortvarend begin voor de ploeg van Maarten Martens.”

De voortvarende start kreeg een vervolg toen Meerdink na twintig minuten alsnog zijn tweede goal maakte, op soortgelijke wijze als bij de 1-0. Opnieuw werd hij bediend vanaf de linkerflank, ditmaal door David Møller Wolfe, en rondde hij af met één balaanraking. In de slotfase van de eerste helft volgde zelfs de 3-0 toen Meerdink binnenkopte.

Volg de wedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen in ons liveverslag!

Binnen 3️⃣ minuten schiet Mexx Meerdink raak na fout Mickey van der Hart 🫣#AZHEE — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2025 Hattrick compleet ✅



3' Mexx Meerdink ⚽️

21' Mexx Meerdink ⚽️

45' Mexx Meerdink ⚽️#AZHEE — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2025

