Naast Ajax heeft ook Real Madrid interesse in grote Nederlandse parel

Real Madrid heeft zijn vizier gericht op , zo weet Marca. De achttienjarige controleur, die al minuten maakt in het eerste elftal van AZ, heeft zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld op het EK Onder 19.

Bij Real Madrid staat Smit al langer op de radar: vorig jaar was hij een van de uitblinkers bij AZ in de Youth League, waarin hij mede verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de Spaanse topclub.

Smit behoort op het EK tot de meest opvallende spelers en vormt een van de revelaties in Roemenië. De technische staf van Real Madrid heeft zijn prestaties nauwlettend gevolgd en overweegt een volgende stap richting de talentvolle Nederlander.

De belangstelling voor jong talent beperkt zich echter niet tot het EK Onder 19. Ook op het EK Onder 21 houdt Real Madrid meerdere spelers in de gaten. In het bijzonder wordt de naam van Lennard Maloney Woltemade genoemd, de bijna twee meter lange spits van VfB Stuttgart. De Duitse aanvaller, die al vijf keer scoorde op het toernooi, maakt indruk met zijn combinatie van lengte, techniek en rendement.

Daarnaast heeft ook Castello Lukeba, centrale verdediger van Frankrijk en RB Leipzig, de aandacht getrokken. Hij geldt als leider in de Franse defensie en wordt binnen afzienbare tijd in de A-selectie verwacht. Een andere speler die in beeld is, is Cristhian Mosquera van Valencia, een betrouwbare verdediger die ondanks de vroege uitschakeling van Spanje een sterke indruk achterliet.

Real Madrid strikte al Ajax-talenten

Real Madrid blijft trouw aan zijn beleid om jong talent in een vroeg stadium te identificeren en naar Valdebebas te halen, werd ook duidelijk door de recente komst van Ajax-talent Abdellah Ouazane (16) en zijn broer Zakaria (18).

Smit zou dus weleens de volgende kunnen worden, al heeft de negentienjarige middenvelder nog een verbintenis tot medio 2028 bij AZ. Nadat hij onlangs met Ajax in verband werd gebracht, verzekerde Smit in gesprek met ESPN: "Mijn toekomst ligt gewoon bij AZ."

Smit voegde eraan toe geen reden te hebben om na te denken over een vertrek uit Alkmaar. Hij zal zich momenteel volledig willen richten op de finale van het EK Onder 19 tegen Sanje van donderdagavond

