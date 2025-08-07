Live voetbal

Vink doet dringende oproep aan Kroes: ‘Hem kun je niet het hele jaar daar neerzetten’

Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Niels Hassfeld
7 augustus 2025, 17:12

Ajax moet zich hoe dan ook nog gaan versterken met een controlerende middenvelder, zo stelt Marciano Vink. De analist is namelijk van mening dat die positie niet het hele seizoen ingevuld kan worden door de zeventienjarige Jorthy Mokio.

Ajax nam deze zomer transfervrij afscheid van Jordan Henderson, waarmee de onbetwiste leider en controleur is vertrokken. Gedurende de voorbereiding kreeg Mokio regelmatig de kans zich te laten zien op die positie. Vooralsnog heeft Ajax nog geen nieuwe verdedigende middenvelder gehaald en na de aanstaande komst van Ko Itakura is daar ook geen geld meer voor.

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt er daardoor op dat Mokio komend jaar een belangrijke rol moet innemen in het elftal van John Heitinga. “Je hebt aan Mokio gezien dat hij ontzettend talentvol is”, begint Vink bij Voetbalpraat. “Hij heeft heel veel kwaliteiten, maar je kunt niet van een jongen van zeventien, achttien jaar verwachten om de controleur te zijn in het Ajax-team dat zoekende is om vooruit druk te zetten.” De analist benadrukt dat dit een zeer belangrijke positie is en noemt Sofyan Amrabat van Fenerbahçe, Jerdy Schouten van PSV en In-beom Hwang van Feyenoord als voorbeelden hiervan.

“Het kan niet dat je Mokio, hoe talentvol hij ook is, een heel seizoen, plus Champions League, daar gaat laten voetballen”, gaat Vink verder. “Hij heeft het geweldig gedaan in die Champions League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis (Europa League, red.), maar een heel seizoen… En je kunt Klaassen daar neerzetten, maar hij is ook niet echt een controleur. Je moet daar een ‘zes’ bij hebben”, dringt hij aan bij Alex Kroes. Danny Koevermans voegt eraan toe dat het met Klaassen en Mokio in de Eredivisie waarschijnlijk ‘wel gaat lukken’.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ko Itakura in het trainingstenue van Borussia Mönchengladbach

Voormalig Feyenoorder is alternatief van Ajax voor Ko Itakura

  • Gisteren, 19:35
  • Gisteren, 19:35
Hans Kraay junior

Hans Kraay junior voorspelt kampioen van de Eredivisie: 'Dan denk ik toch...'

  • Gisteren, 17:46
  • Gisteren, 17:46
Akpom hakt knoop door over toekomst en moet Ajax teleurstellen

Akpom hakt knoop door over toekomst en moet Ajax teleurstellen

  • Gisteren, 12:44
  • Gisteren, 12:44
0 reacties
Reageren
0 reacties
HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Je kunt veel willen of nodig vinden maar het moet ook maar allemaal lukken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

HocusPocus
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Je kunt veel willen of nodig vinden maar het moet ook maar allemaal lukken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
10
1
2023/2024
1
0
2023/2024
Gent
4
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Excelsior
0
0
0
4
Feyenoord
0
0
0
5
Fortuna
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel