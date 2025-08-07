Vink doet dringende oproep aan Kroes: ‘Hem kun je niet het hele jaar daar neerzetten’

Ajax moet zich hoe dan ook nog gaan versterken met een controlerende middenvelder, zo stelt Marciano Vink. De analist is namelijk van mening dat die positie niet het hele seizoen ingevuld kan worden door de zeventienjarige .

Ajax nam deze zomer transfervrij afscheid van Jordan Henderson, waarmee de onbetwiste leider en controleur is vertrokken. Gedurende de voorbereiding kreeg Mokio regelmatig de kans zich te laten zien op die positie. Vooralsnog heeft Ajax nog geen nieuwe verdedigende middenvelder gehaald en na de aanstaande komst van Ko Itakura is daar ook geen geld meer voor.

Het lijkt er daardoor op dat Mokio komend jaar een belangrijke rol moet innemen in het elftal van John Heitinga. “Je hebt aan Mokio gezien dat hij ontzettend talentvol is”, begint Vink bij Voetbalpraat. “Hij heeft heel veel kwaliteiten, maar je kunt niet van een jongen van zeventien, achttien jaar verwachten om de controleur te zijn in het Ajax-team dat zoekende is om vooruit druk te zetten.” De analist benadrukt dat dit een zeer belangrijke positie is en noemt Sofyan Amrabat van Fenerbahçe, Jerdy Schouten van PSV en In-beom Hwang van Feyenoord als voorbeelden hiervan.

“Het kan niet dat je Mokio, hoe talentvol hij ook is, een heel seizoen, plus Champions League, daar gaat laten voetballen”, gaat Vink verder. “Hij heeft het geweldig gedaan in die Champions League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis (Europa League, red.), maar een heel seizoen… En je kunt Klaassen daar neerzetten, maar hij is ook niet echt een controleur. Je moet daar een ‘zes’ bij hebben”, dringt hij aan bij Alex Kroes. Danny Koevermans voegt eraan toe dat het met Klaassen en Mokio in de Eredivisie waarschijnlijk ‘wel gaat lukken’.