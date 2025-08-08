Ajax krijgt felicitaties van Hans Nijland: 'Echt geweldig!'

Hans Nijland feliciteert Ajax met de naderende komst van . Toen de verdediger in januari 2019 door FC Groningen werd binnengehaald, was Nijland als algemeen directeur medeverantwoordelijk voor zijn komst. Hij spreekt lovend over de Groningse periode van Itakura, die nu lijkt over te komen van Borussia Mönchengladbach.

De 28-jarige Itakura werd vanaf januari 2019 tot de zomer van 2021 verhuurd aan FC Groningen. In 2022 verkocht Manchester City hem voor vijf miljoen euro aan Borussia Mönchengladbach, dat nu het dubbele zou ontvangen van Ajax, plus mogelijk nog twee miljoen aan bonussen.

“Ik feliciteer Ajax met deze toptransfer. Echt geweldig”, zegt Nijland in gesprek met De Telegraaf. “Itakura was in januari 2019 een cadeautje voor ons. Manchester City had Ko even daarvoor overgenomen van het Japanse Kawasaki voor – ik meen – 1,1 miljoen euro en belde mij of wij hem wilden huren. Dat zou ons uiteindelijk anderhalf jaar zijn gegund.”

'Manchester City betaalde alles'

Dat Groningen eigenlijk niet de financiële middelen had, was voor Manchester City geen probleem. “Ze hadden ervoor gekozen FC Groningen te benaderen, omdat Ritsu Doan hier speelde en Itakura in zijn slipstream kon wennen aan het leven en voetballen in Europa. City hoefde geen huursom, nam het hele salaris van Itakura én de commissie voor zijn zaakwaarnemer voor zijn rekening en betaalde zelfs zijn autootje. Alles was tot in de puntjes geregeld.”

Nijland zag Itakura als smaakmaker bij Groningen. “Een uitstekende verdediger, die goed kan opbouwen en koppend ijzersterk is.” Ajax krijgt nu een nóg betere versie in huis, zegt hij. “Natuurlijk ben ik Ritsu en Ko op de voet blijven volgen. En ze hebben allebei in Duitsland een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Bij Schalke 04 en vooral Borussia Mönchengladbach heeft Itakura grote stappen gezet.”