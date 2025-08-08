Live voetbal

Ajax krijgt felicitaties van Hans Nijland: 'Echt geweldig!'

Ajax krijgt felicitaties van Hans Nijland: 'Echt geweldig!'
Dominic Mostert
8 augustus 2025, 06:25

Hans Nijland feliciteert Ajax met de naderende komst van Ko Itakura. Toen de verdediger in januari 2019 door FC Groningen werd binnengehaald, was Nijland als algemeen directeur medeverantwoordelijk voor zijn komst. Hij spreekt lovend over de Groningse periode van Itakura, die nu lijkt over te komen van Borussia Mönchengladbach.  

De 28-jarige Itakura werd vanaf januari 2019 tot de zomer van 2021 verhuurd aan FC Groningen. In 2022 verkocht Manchester City hem voor vijf miljoen euro aan Borussia Mönchengladbach, dat nu het dubbele zou ontvangen van Ajax, plus mogelijk nog twee miljoen aan bonussen.

“Ik feliciteer Ajax met deze toptransfer. Echt geweldig”, zegt Nijland in gesprek met De Telegraaf. “Itakura was in januari 2019 een cadeautje voor ons. Manchester City had Ko even daarvoor overgenomen van het Japanse Kawasaki voor – ik meen – 1,1 miljoen euro en belde mij of wij hem wilden huren. Dat zou ons uiteindelijk anderhalf jaar zijn gegund.”

'Manchester City betaalde alles'

Dat Groningen eigenlijk niet de financiële middelen had, was voor Manchester City geen probleem. “Ze hadden ervoor gekozen FC Groningen te benaderen, omdat Ritsu Doan hier speelde en Itakura in zijn slipstream kon wennen aan het leven en voetballen in Europa. City hoefde geen huursom, nam het hele salaris van Itakura én de commissie voor zijn zaakwaarnemer voor zijn rekening en betaalde zelfs zijn autootje. Alles was tot in de puntjes geregeld.”

Nijland zag Itakura als smaakmaker bij Groningen. “Een uitstekende verdediger, die goed kan opbouwen en koppend ijzersterk is.” Ajax krijgt nu een nóg betere versie in huis, zegt hij. “Natuurlijk ben ik Ritsu en Ko op de voet blijven volgen. En ze hebben allebei in Duitsland een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Bij Schalke 04 en vooral Borussia Mönchengladbach heeft Itakura grote stappen gezet.”

Heb je hoge verwachtingen van Ko Itakura bij Ajax?

170 stemmen

HocusPocus
0 Reacties
14 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ja heel leuk, maar die jongen moet het ook nog maar waar gaan maken. In Duitsland wordt hij gezien als een prima verdediger en ik heb ook beeldmateriaal gezien die een goede indruk geven, maar ik hou er niet van om spelers meteen te gaan bejubelen. Seeing is believing.

Ruud40
Erkende gebruiker! Meer info
827 Reacties
314 Dagen lid
13.076 Likes
Ruud40
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@HocusPocus Eens. Nieuwe spelers hebben het bij Ajax traditioneel moeilijk in hun eerste seizoen. En Itakura komt bepaald niet in een gespreid bedje terecht. Een nieuwe trainer die voor het tweede seizoen op rij voor een compleet andere speelwijze kiest. In een elftal dat daardoor vooral zoekend is en het nieuwe systeem nog niet onder de knie heeft (zie Monaco, Como). Dus makkelijk wordt het zeket niet voor hem. Hij zal zelf op moeten staan want alle spelers om hem heen zijn al druk genoeg met hun eigen problemen op het veld.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

