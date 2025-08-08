Heitinga wijst nieuwe Ajax-aanvoerder aan: 'Hij is nummer één'

Davy Klaassen is dit seizoen de eerste aanvoerder van Ajax, zo maakt trainer John Heitinga bekend. De 32-jarige middenvelder is daarmee de opvolger van Jordan Henderson, die de Amsterdammers deze zomer verruilde voor Brentford.

In gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior vertelt Heitinga dat de band dit seizoen om de arm van Klaassen wordt geschoven: "Hij is nummer één." Achter de middenvelder zijn respectievelijk Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Remko Pasveer aangewezen als tweede, derde en vierde captain van de Amsterdammers, aldus Heitinga.

Klaassen is bezig aan zijn derde periode in het shirt van Ajax, nadat hij in september vorig jaar transfervrij terugkeerde na een weinig succesvol Italiaans avontuur bij Internazionale. De middenvelder staat in totaal op 356 officiële wedstrijden namens de club, waarin hij goed was voor 101 doelpunten en 52 assists. Met Ajax werd hij onder meer vijf keer kampioen van Nederland.

Het is voor Klaassen niet de eerste keer dat hij aanvoerdersband omgeschoven krijgt: tussen 2015 en 2017 fungeerde hij ook al als captain. Ook afgelopen seizoen mocht hij de band, bij afwezigheid van Henderson, regelmatig dragen.