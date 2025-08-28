Talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar hakt knoop door tussen PSV, Ajax, FC Utrecht en FC Twente

PSV gaat aan de haal met Seb Huntelaar, de zestienjarige zoon van voormalig spits Klaas-Jan Huntelaar. Dat meldt De Twentsche Courant Tubantia. Naast de Eindhovenaren waren ook Ajax, FC Utrecht en FC Twente geïnteresseerd, maar deze clubs vissen achter het net.

Net als zijn vader is de in Madrid geboren Seb Huntelaar een spits. Eerder dit jaar, op 18 februari, maakte hij zijn debuut in Nederland Onder 16 in de oefeninterland tegen de leeftijdsgenoten van Japan. Doordat Vitesse de proflicentie heeft verloren was de toekomst van de Vitesse-academie nog ongewis, maar de teams van de Vitesse Voetbal Academie lijkt door te kunnen.

Artikel gaat verder onder video

Ook al kan de academie van Vitesse door, Seb Huntelaar lijkt transfervrij te kunnen vertrekken uit Arnhem. Met PSV, Ajax, FC Utrecht en FC Twente waren er flink wat gegadigden om de zoon van de 76-voudig international over te nemen. Volgens Tubantia is de keuze daarbij gevallen op PSV.

Het Eindhovens Dagblad houdt nog een kleine slag om de arm. "Hij heeft FC Twente afgezegd. Tubantia meldt dat hij naar PSV gaat. Hier wordt het nog niet 100% bevestigd. PSV heeft wel goede papieren, is het idee", aldus clubwatcher Rik Elfrink op X.