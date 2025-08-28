Live voetbal

Talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar hakt knoop door tussen PSV, Ajax, FC Utrecht en FC Twente

Talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar hakt knoop door tussen PSV, Ajax, FC Utrecht en FC Twente
Foto: © Imago
1 reactie
Maurice Mazenier
28 augustus 2025, 08:45

PSV gaat aan de haal met Seb Huntelaar, de zestienjarige zoon van voormalig spits Klaas-Jan Huntelaar. Dat meldt De Twentsche Courant Tubantia. Naast de Eindhovenaren waren ook Ajax, FC Utrecht en FC Twente geïnteresseerd, maar deze clubs vissen achter het net.

Net als zijn vader is de in Madrid geboren Seb Huntelaar een spits. Eerder dit jaar, op 18 februari, maakte hij zijn debuut in Nederland Onder 16 in de oefeninterland tegen de leeftijdsgenoten van Japan. Doordat Vitesse de proflicentie heeft verloren was de toekomst van de Vitesse-academie nog ongewis, maar de teams van de Vitesse Voetbal Academie lijkt door te kunnen.

Artikel gaat verder onder video

Ook al kan de academie van Vitesse door, Seb Huntelaar lijkt transfervrij te kunnen vertrekken uit Arnhem. Met PSV, Ajax, FC Utrecht en FC Twente waren er flink wat gegadigden om de zoon van de 76-voudig international over te nemen. Volgens Tubantia is de keuze daarbij gevallen op PSV.

Het Eindhovens Dagblad houdt nog een kleine slag om de arm. "Hij heeft FC Twente afgezegd. Tubantia meldt dat hij naar PSV gaat. Hier wordt het nog niet 100% bevestigd. PSV heeft wel goede papieren, is het idee", aldus clubwatcher Rik Elfrink op X.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Myron Boadu

Transfersensatie: PSV meldt zich officieel voor transferdoelwit van Ajax

  • Gisteren, 21:49
  • Gisteren, 21:49
Hee-Chan Hwang

PSV geïnteresseerd in 71-voudig international uit Premier League

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

  • Gisteren, 19:56
  • Gisteren, 19:56
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Vriendje Stokvis
1.193 Reacties
342 Dagen lid
7.930 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Veel succes Seb bij Psv. Altijd leuk dit een zoon van een voetballer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vriendje Stokvis
1.193 Reacties
342 Dagen lid
7.930 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Veel succes Seb bij Psv. Altijd leuk dit een zoon van een voetballer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

K. Huntelaar

K. Huntelaar
Leeftijd: 42 jaar (12 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel