Nederlandse club wil Ahmetcan Kaplan verlossen van Ajax

NEC wil zich versterken met , zo meldt het Algemeen Dagblad. De verdediger van Ajax, die eveneens in de belangstelling van FC Basel staat, moet op huurbasis naar de huidige koploper van de VriendenLoterij Eredivisie komen.

NEC wil zich deze transferzomer nog graag versterken met een verdediger. De Nijmegenaren moeten onder meer Bram Nuytinck en Jetro Willems missen wegens blessures, terwijl Calvin Verdonk in de concrete belangstelling van Lille staat. Eerst mikte de club op de komst van Jenson Seelt van Sunderland, maar hij blijkt nauwelijks haalbaar.

Eerder werd bekend dat FC Basel de Turkse verdediger wilde verlossen van zijn uitzichtloze situatie bij Ajax. De Zwitserse club mikte op een huurdeal met een optie tot koop, terwijl de Amsterdammers Kaplan in eerste instantie direct wilde verkopen. Omdat meerdere clubs, waaronder FC Köln, afhaakten op de vraagprijs van zes miljoen euro, neemt Ajax ook genoegen met een huurtransfer.

Kaplan werd drie jaar geleden voor een bedrag van tien miljoen euro overgenomen van Trabzonspor. Sinds de komst van John Heitinga heeft de 22-jarige centrale verdediger geen perspectief meer in Amsterdam. De Turk doet op eigen initiatief mee bij Jong Ajax, waar hij afgelopen maandag trefzeker was in het met 4-3 verloren duel met Jong FC Utrecht.