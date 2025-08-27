Live voetbal 1

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
27 augustus 2025, 19:56

James McConnell wordt de nieuwe nummer zes van Ajax. De Amsterdammers hebben 'woensdagmiddag laat' een akkoord bereikt met Liverpool over het huren van de twintigjarige middenvelder, meldt De Telegraaf. Naar verluidt kost de huurdeal Ajax in totaal 1,5 miljoen euro.

McConnell maakt al zes jaar deel uit van de jeugdopleiding van Liverpool en mocht ook al een beetje aan het grote werk ruiken. Zo maakte hij de afgelopen jaren al minuten in de Premier League, FA Cup en de Europa League. Zijn waarschijnlijke hoogtepunt: negentig minuten spelen voor Liverpool in de Champions League, vorig seizoen uit bij PSV (3-2 voor de Eindhovenaren).

McConnell is een veelzijdige speler, die het vaakst centraal op het middenveld uitkomt. Ook als defensieve middenvelder heeft de Brit al veel wedstrijden achter zijn naam staan. Mogelijk is dat dan ook de rol waar hij zich bij Ajax op zal moeten richten. De Amsterdammers zochten de afgelopen weken nog een geschikte nummer zes; mogelijk kan McConnell de opvolger van landgenoot Jordan Henderson worden.

De voorbije weken posteerde trainer John Heitinga achtereenvolgens Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Kian Fitz-Jim op '6' als tussenoplossing. Met McConnell wordt het gat dat Henderson achterliet opgevuld. "In eerste instantie werd voor die positie naar een meer ervaren speler gezocht dan McConnell. Maar doordat Brian Brobbey nog altijd een Ajax-speler is, ontbraken de financiën voor een – min of meer – zekerheidje", klinkt het in De Telegraaf.

McConnell heeft dinsdag een handtekening gezet onder een nieuw vijfjarig contract bij Liverpool, maar de ploeg van Arne Slot wil hem meer speeltijd gunnen. Daarvoor bleek Ajax dan ook een geschikte kandidaat. John Heitinga was vorig seizoen assistent van Slot en kent de speler dus goed; mogelijk heeft de trainer deze huurperiode mogelijk gemaakt. Eerder werd Viteszlav Jaros al tijdelijk overgenomen van de Premier League-kampioen.

Het is de bedoeling dat McConnell donderdag of vrijdag medisch gekeurd wordt door Ajax, waarna hij zijn krabbel onder de huurovereenkomst gaat zetten. De anderhalf miljoen euro die de Amsterdammers kwijt zijn bestaat uit een huursom en een deel van het Liverpool-salaris dat Ajax overneemt.

Gusa
Gusa
Is nog niet binnen. Keuring is pas morgen en als dat allemaal oké is wordt later op de dag het contract getekend. En of dit nou echt de 'gewenste' versterking is...? xD

Arena
Arena
Voor mij een onbekende speler, maar op YouTube eens wat beelden bekeken. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld maar het ziet er goed uit. Beheerste voetballer en een echte controleur. Kijkt goed om zich heen om het spelletje te lezen. Heeft ook een mooie pass naar voren in de benen. Ik word toch voorzichtig enthousiast.

James McConnell

James McConnell
Liverpool Under 21
Team: Liverpool
Leeftijd: 20 jaar (13 sep. 2004)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Liverpool
0
0
2023/2024
Liverpool
3
0
2023/2024
Liverpool
13
0
2022/2023
Liverpool
13
5

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

