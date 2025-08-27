Kraay jr. schrikt van enorme verandering bij Farioli na vertrek bij Ajax

Francesco Farioli stond bij Ajax te boek als een trainer die enorm verdedigend speelde, maar daar is bij FC Porto niets meer van over. In Portugal wordt de Italiaan door zijn aanvallende speelstijl vergeleken met Pep Guardiola. Hans Kraay junior besloot zelf te kijken en wist niet wat hij zag, geeft hij aan bij Voetbal International.

Farioli werd in de zomer van 2024 aangesteld als opvolger van John van ‘t Schip bij Ajax. Een seizoen lang kreeg de oefenmeester van alle kanten kritiek, omdat hij de Amsterdammers niet liet spelen zoals men gewend is van Ajax. De speelstijl van de Italiaan was wel erg succesvol en leverde zelfs bijna een kampioenschap op. Na een seizoen in Nederland hield Farioli het voor gezien en ging hij aan de slag bij FC Porto.

In Zuid-Europa doet Farioli het tot dusver uitstekend, met een gedeelde eerste plek na drie duels. “Schrik niet: maar Francesco is overladen met complimenten voor, jawel, aanvallend voetbal”, begint Kraay. “De Porto-supporters en de media vergelijken hem nu al met Pep Guardiola.” De analist concludeert dat men in Portugal dus niet naar de Eredivisie kijkt. “Daar flanste Farioli een soort catenaccio in elkaar bij Ajax. Met succes, dat dan weer wel.”

Het aanvallende spel van Farioli wilde Kraay wel ‘met eigen ogen zien’, dus heeft hij naar ‘tiki-taka-Porto’ gekeken. “De héle wedstrijd, hè”, maakt de oud-verdediger duidelijk. “Uit bij Gil Vicente, waar het binnen de kortste keren 2-0 voor Porto stond, met, jawel, hoog druk van Francesco bij de opbouw van Gil Vicente en, nogmaals jawel, bij balverlies dat ding weer snel terugveroveren. Ik keek mijn ogen uit.” Overigens komt Kraay later weer op deze uitspraak terug en geeft hij aan dat Porto het na de 0-2 vlak na rust erg rustig aan deed en niet meer de aanval zocht. “In de tweede helft zag ik weer een vleugje Farioli, werkelijk een verschrikking om naar te kijken.”