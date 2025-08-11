Live voetbal

Luuk de Jong laat zich al na één minuut zien, Farioli begint goed aan FC Porto-avontuur

Luuk de Jong
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Dominic Mostert
11 augustus 2025, 23:51   Bijgewerkt: 12 augustus 2025, 00:00

Luuk de Jong heeft zijn debuut gemaakt bij FC Porto. De spits viel maandagavond in de slotfase in tegen Vitória SC (3-0 zege) en liet zich al na een minuut gelden bij de ploeg van Francesco Farioli.

De Jong maakte vorige week de verrassende transfervrije overstap naar Porto, na zijn vertrek bij PSV. Hij begon maandagavond op de bank en kwam in de 85ste minuut binnen de lijnen als vervanger van de eerste spits Samu.

Artikel gaat verder onder video

Exact een minuut na zijn entree gaf De Jong een fraaie assist, maar het daaropvolgende doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Met een handige voetbeweging in het strafschopgebied stelde hij Stephen Eustaquio in staat om te scoren.

De Jong was zelf echter in buitenspelpositie aangespeeld, waardoor het doelpunt geen doorgang vond. Porto stond op dat moment al met 3-0 voor en dat werd ook de eindstand. Zo is Farioli goed begonnen aan zijn Portugese avontuur.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  Ticketshop
0laf
700 Reacties
1.050 Dagen lid
5.283 Likes
0laf
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hij laat zich gelden .... hij stond buitenspel. Die heeft zijn visitekaartje wel afgegeven. 🤣

Reacties

Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hij laat zich gelden .... hij stond buitenspel. Die heeft zijn visitekaartje wel afgegeven. 🤣

