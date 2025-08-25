Luuk de Jong scoort niet, maar krijgt ongekende lofzang van Farioli: 'Masterclass'

Francesco Farioli is in zijn nopjes met . De Italiaanse trainer liet zich na de overtuigende 4-0 overwinning op Casa Pia (4-0) lyrisch uit over de Nederlandse spits, die in de basis mocht beginnen.

De Jong kreeg de kans om zich vanaf de eerste minuut te laten zien vanwege de blessure die zijn concurrent Samu heeft opgelopen. Die kans heeft de oud-aanvoerder van PSV gegrepen. Hoewel De Jong niet direct betrokken was bij een doelpunt, heeft hij zijn trainer maar weer eens overtuigd van zijn kwaliteiten.

"Ik ben blij dat je over De Jong begint, want vandaag gaf hij een masterclass op veel verschillende vlakken", reageert de oud-trainer van Ajax op een vraag van een Portugese verslaggever over de wedstrijd van De Jong: "Hij hielp ons met verbinden en hielp ons bepaalde combinaties te vinden, maar ook verdedigend speelde hij negentig minuten lang fantastisch."

Farioli vervolgt: "Ik heb een beeld nog steeds in mijn hoofd: dat is dat hij, op 34-jarige leeftijd en bij een 4-0 voorsprong, bij balverlies van het vijandelijke doel naar ons eigen doel sprintte en de bal heroverde. Een speler van zijn leeftijd, met zeven of acht titels op zijn naam, die deze mentaliteit uitstraalt, is voor mij een enorm voorbeeld en een fantastische les voor veel jonge spelers."