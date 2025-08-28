Heitinga en Ajax-bestuur niet op een lijn: ‘Keuzes staan haaks op plannen directie’

Volgens Johan Inan liggen John Heitinga en de directie van Ajax nog niet bepaald op een lijn na de start van het nieuwe VriendenLoterij Eredivisie-seizoen. Namens het Algemeen Dagblad concludeert de clubwatcher dat ‘de keuzes van Heitinga haaks staan op hoe de directie het had bedacht’.

Inan komt met liefst vier voorbeelden, waarbij Ajax A zegt, maar B doet. Eén van die voorbeelden is de transfer van Raúl Moro. De Spanjaard werd deze zomer voor tien miljoen euro overgenomen van Real Valladolid, maar wat moest Ajax met drie linksbuitens? “Moro kon op rechts ook uitstekend uit de voeten, klonk het intern. Daar was hij op het EK in Slowakije uitblinker van Jong Spanje en op rechts kon Ajax nog wel een versterking gebruiken, zeker als Heitinga met Berghuis naar het middenveld ging”, schrijft het AD.

Opvallend genoeg posteert Heitinga de Spanjaard in de eerste weken van het nieuwe seizoen enkel en alleen aan de linkerkant van de aanval. “De trainer mag en moet spelers gebruiken waar ze volgens hem het best renderen, maar de keuzes van Heitinga staan vooralsnog wel haaks op hoe de directie het had bedacht”, aldus Inan.

Ook de situatie rondom Youri Regeer en Lucas Rosa is opvallend. Regeer werd afgelopen halfjaar ingezet als middenvelder en moest de concurrentiestrijd aangaan, maar werd door Heitinga alleen als back opgesteld. Daardoor komt winteraankoop Lucas Rosa weer niet in de plannen voor.

Geen ervaren ‘zes’

In de zoektocht naar een controlerende middenvelder is Ajax uitgekomen bij James McConnell. In eerste instantie mikten de Amsterdammers op een leider à la Jordan Henderson: “Weer zegt de club A, maar doet het B. Heitinga riep niet alleen dat het leiderschap of niets was, hij stelde ook dat Fitz-Jim nergens naar toe ging als hij zo speelde als tegen Heracles. De middenvelder, die eerder deze maand te horen kreeg dat hij (tijdelijk) mocht vertrekken, hield rekening met de komst van een ervaren controleur, maar ziet Ajax hem nu van een drie jaar jongere concurrent voorzien”, zegt het AD.