Heitinga en Ajax-bestuur niet op een lijn: ‘Keuzes staan haaks op plannen directie’

John Heitinga als trainer van Ajax
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
28 augustus 2025, 13:46

Volgens Johan Inan liggen John Heitinga en de directie van Ajax nog niet bepaald op een lijn na de start van het nieuwe VriendenLoterij Eredivisie-seizoen. Namens het Algemeen Dagblad concludeert de clubwatcher dat ‘de keuzes van Heitinga haaks staan op hoe de directie het had bedacht’.

Inan komt met liefst vier voorbeelden, waarbij Ajax A zegt, maar B doet. Eén van die voorbeelden is de transfer van Raúl Moro. De Spanjaard werd deze zomer voor tien miljoen euro overgenomen van Real Valladolid, maar wat moest Ajax met drie linksbuitens? “Moro kon op rechts ook uitstekend uit de voeten, klonk het intern. Daar was hij op het EK in Slowakije uitblinker van Jong Spanje en op rechts kon Ajax nog wel een versterking gebruiken, zeker als Heitinga met Berghuis naar het middenveld ging”, schrijft het AD.

Opvallend genoeg posteert Heitinga de Spanjaard in de eerste weken van het nieuwe seizoen enkel en alleen aan de linkerkant van de aanval. “De trainer mag en moet spelers gebruiken waar ze volgens hem het best renderen, maar de keuzes van Heitinga staan vooralsnog wel haaks op hoe de directie het had bedacht”, aldus Inan.

Ook de situatie rondom Youri Regeer en Lucas Rosa is opvallend. Regeer werd afgelopen halfjaar ingezet als middenvelder en moest de concurrentiestrijd aangaan, maar werd door Heitinga alleen als back opgesteld. Daardoor komt winteraankoop Lucas Rosa weer niet in de plannen voor.

Geen ervaren ‘zes’

In de zoektocht naar een controlerende middenvelder is Ajax uitgekomen bij James McConnell. In eerste instantie mikten de Amsterdammers op een leider à la Jordan Henderson: “Weer zegt de club A, maar doet het B. Heitinga riep niet alleen dat het leiderschap of niets was, hij stelde ook dat Fitz-Jim nergens naar toe ging als hij zo speelde als tegen Heracles. De middenvelder, die eerder deze maand te horen kreeg dat hij (tijdelijk) mocht vertrekken, hield rekening met de komst van een ervaren controleur, maar ziet Ajax hem nu van een drie jaar jongere concurrent voorzien”, zegt het AD.

3 reacties
Arena
262 Reacties
17 Dagen lid
972 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Slechte zaak, maar ik heb het gevoel dat het door de onervarenheid van Heitinga komt. Hoewel het ook wel logisch is dat je spelers op hun beste positie laat renderen. Misschien dat Heitinga dat juist in die onervarenheid niet ziet. Ik zou zeggen, ga eens in gesprek met elkaar. Maar goed, ik neem toch aan dat dat ook wel regelmatig gebeurd.

12deman
143 Reacties
60 Dagen lid
208 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Arena ga je mond spoelen. Ze vechten elkaar de tent uit. Heitinga weet allang dat het voor spek en bonen wordt. Kroes is gewoon met handen gebonden en niet de man voor de job.

ERIMIR
3.277 Reacties
417 Dagen lid
37.235 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heitinga moet net als Farioli niet al te eigenwijs doen met zijn rare opstellingen. Als het verkeerd afloopt sturen we hem linea recta terug naar Slot.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

