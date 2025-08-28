Heitinga zegt na CL-loting precies het tegenovergestelde van wat Ajax-fans vinden

John Heitinga noemt de Champions League-loting van Ajax 'zwaar'. Daarmee gaat hij in tegen zijn eigen fanschare, die nogal tevreden zijn over de komende tegenstanders van de Amsterdammers.

Tijdens de loting werd Ajax gekoppeld aan Internazionale, Benfica, Olympiacos en Galatasaray (allen thuis) en Chelsea, Villarreal, Olympique Marseille en Qarabag (allen uit). Op het eerste oog is die loting een stuk gunstiger dan die van landgenoot PSV. Toch vindt Heitinga de loting 'zwaar'.

Chelsea en Inter zijn op papier de zwaarste tegenstander in de competitiefase. "Ik ken Chelsea natuurlijk uit de Premier League, leuk om tegen Hato te spelen" vervolgt de coach bij Ziggo Sport. "Het zijn zware tegenstanders, maar ik denk dat het mooi is om in weer in de Johan Cruijff ArenA te spelen. We zullen de 55.000 fans wel nodig hebben", zegt Heitinga. "Thuis zullen we de punten moeten pakken. We moeten realistisch zijn als Nederlandse club, dat je daar je punten moet pakken." De nieuwbakken Ajax-trainer heeft wel een voorkeur voor het schema, dat zaterdag bekend wordt: "Sommige ploegen kun je beter treffen als ze al geplaatst zijn", weet de oud-verdediger.

Veel fans van de club uit de hoofdstad zijn vrij positief over de loting en hebben dus een ander gevoel dan Heitinga. Zo wordt er gerept over een 'Europa League-loting' en schrijft een fan 'dat elf punten halen wel te doen moet zijn', doelend op het puntenaantal waarmee de volgende ronde in veel gevallen gehaald zal worden. Veel supporters noemen de loting op X '(vrij) eenvoudig'.

Dit had net zo goed een el loting kunnen zijn. Wat een geluk — D (@NATOS020) August 28, 2025

11 punten moet te doen zijn, leuke potjes. Jammer Marseille uit, 1 awayday minder. Grieken en Turken in de stad wordt gezellig. Inter met psv ook. Zin an. — NK447 (@Nk4447) August 28, 2025

we dodged a lot of bullets … we could’ve gotten one better draws dorm pot 4, but I am not complaining one bit. I see a path to get a playoff spot — Christian Lowzan (@chris89187812) August 28, 2025

mooie loting met kansen — Dami (@DamiDamiweb3) August 28, 2025

Alle grote clubs ontweken. Makkelijker kon gwn niet qua loting al ben ik bang dat we nog weinig potten gaan breken — Vincent (@VincentNBA_Ajax) August 28, 2025

Moeten echt minimaal 12 punten halen vind ik — JMM (@Jmm_020) August 28, 2025