Heitinga zegt na CL-loting precies het tegenovergestelde van wat Ajax-fans vinden

John Heitinga
Foto: © Ziggo Sport
Mingus Niesten
28 augustus 2025, 19:29   Bijgewerkt: 20:45

John Heitinga noemt de Champions League-loting van Ajax 'zwaar'. Daarmee gaat hij in tegen zijn eigen fanschare, die nogal tevreden zijn over de komende tegenstanders van de Amsterdammers.

Tijdens de loting werd Ajax gekoppeld aan Internazionale, Benfica, Olympiacos en Galatasaray (allen thuis) en Chelsea, Villarreal, Olympique Marseille en Qarabag (allen uit). Op het eerste oog is die loting een stuk gunstiger dan die van landgenoot PSV. Toch vindt Heitinga de loting 'zwaar'.

Chelsea en Inter zijn op papier de zwaarste tegenstander in de competitiefase. "Ik ken Chelsea natuurlijk uit de Premier League, leuk om tegen Hato te spelen" vervolgt de coach bij Ziggo Sport. "Het zijn zware tegenstanders, maar ik denk dat het mooi is om in weer in de Johan Cruijff ArenA te spelen. We zullen de 55.000 fans wel nodig hebben", zegt Heitinga. "Thuis zullen we de punten moeten pakken. We moeten realistisch zijn als Nederlandse club, dat je daar je punten moet pakken." De nieuwbakken Ajax-trainer heeft wel een voorkeur voor het schema, dat zaterdag bekend wordt: "Sommige ploegen kun je beter treffen als ze al geplaatst zijn", weet de oud-verdediger. 

Veel fans van de club uit de hoofdstad zijn vrij positief over de loting en hebben dus een ander gevoel dan Heitinga. Zo wordt er gerept over een 'Europa League-loting' en schrijft een fan 'dat elf punten halen wel te doen moet zijn', doelend op het puntenaantal waarmee de volgende ronde in veel gevallen gehaald zal worden. Veel supporters noemen de loting op X '(vrij) eenvoudig'.

Vriendje Stokvis
1.200 Reacties
343 Dagen lid
7.942 Likes
Vriendje Stokvis
Ik vind de loting ook wel meevallen 12 punten moet te doen zijn.

Pietjanhenrdrik
104 Reacties
37 Dagen lid
135 Likes
Pietjanhenrdrik
Heitinga werkt dagelijks met de groep en zal het wel beter weten, toch? Ik snap Heitinga wel. Alleen Qarabag is slechter dan Ajax. De rest beter. Met beetje gelukkig kunnen ze daar tegen toch wat puntjes sprokkelen.

Copa
1.981 Reacties
717 Dagen lid
22.524 Likes
Copa
Psv en Feyenoord hebben het vorig jaar niet gehaald. Ajax en Psv zijn ook dit jaar de kleine jongens op het Europees bal. We mogen blij zijn dat we mee mogen doen en al helemaal dat het Ajax en Psv zijn. Per slot van rekening de beste van het afgelopen seizoen

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
443 Reacties
1.066 Dagen lid
4.796 Likes
Mike
Feyenoord ging eruit in de achtste finales tegen inter, na in de tussenronde milan verslagen te hebben?

Flamingo
271 Reacties
750 Dagen lid
2.026 Likes
Flamingo
@Copa Psv en Feyenoord zijn vorig jaar beide even ver gekomen. Meende inderdaad beide achtste finales.

Arena
278 Reacties
17 Dagen lid
993 Likes
Arena
Zoals gebruikelijk wordt de mening van een paar tientallen fans gebruikt als representatief. Belachelijk. Ik dank dat men de zaken nogal overschat. Ajax heeft (nog) geen hecht team, nog geen ingepaste en ingespeelde "6" en verdedigend ook de nodige vraagtekens. Je kan best hier en daar eens wat geluk hebben maar ik voorspel moeilijke potjes en geef Heitinga dus gelijk.

ERIMIR
3.283 Reacties
417 Dagen lid
37.240 Likes
ERIMIR
Gelet op de tegenstanders moet de volgende ronde haalbaar zijn.

Quarlon
636 Reacties
1.067 Dagen lid
3.395 Likes
Quarlon
Je weet dat de kampioenen van San Marino en Malta niet op visite komen. Gelet op wie allemaal in de koker zat is dit relatief een goede loting voor Ajax. Heitinga zet zichzelf voor schut met deze opmerking

Measurement pixel