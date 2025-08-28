Live voetbal 6

'Door Ajax en PSV begeerde Boadu bereikt persoonlijk akkoord'

'Door Ajax en PSV begeerde Boadu bereikt persoonlijk akkoord'
Foto: © Imago
Frank Hoekman
28 augustus 2025, 17:44

PSV lijkt de beste papieren te hebben om aan de haal te gaan met Myron Boadu. De Eindhovenaren hebben volgens De Telegraaf een mondeling akkoord bereikt met de spits van AS Monaco, die ook wordt begeerd door Ajax.

Zowel in Eindhoven als in Amsterdam wordt in de laatste dagen van de zomerse transferperiode nog naarstig gezocht naar een extra spits. Bij Ajax is Boadu kandidaat op het moment dat de club er nog in slaagt om Brian Brobbey van de hand te doen. PSV wil echter nú al toeslaan, aangezien zomeraanwinst Alassane Pléa aan het uitduel bij FC Twente (0-2 winst) een knieblessure overhield die hem minimaal tot aan de winterstop langs de kant zal houden.

PSV lijkt op dit moment een streepje voor te hebben in de strijd om Boadu, zo meldt De Telegraaf: "PSV heeft inmiddels met de speler van AS Monaco een persoonlijk akkoord bereikt. De landskampioen is volop in onderhandeling met zijn werkgever AS Monaco over een definitieve overgang", aldus de ochtendkrant.

De 24-jarige Boadu brak bij AZ door in het betaald voetbal en haalde als speler van de Alkmaarders ook het Nederlands elftal, waarvoor hij bij zijn debuut in 2019direct trefzeker was tegen Estland (5-0). Het zou voorlopig ook zijn enige interland blijken. AZ verkocht Boadu in de zomer van 2021 voor zeventien miljoen euro aan Monaco, maar daar wist hij zijn faam vooralsnog niet waar te maken. De afgelopen seizoenen werd de spits al verhuurd aan FC Twente en VfL Bochum. Zijn contract bij de Monegasken loopt nog door tot de zomer van 2026.

Frank de Boer spreekt zich uit over transfer Boadu

Frank de Boer ziet in PSV wel een geschikte club voor Boadu. Dat zegt de oud-topvoetballer bij Ziggo Sport, waar hij is aangeschoven bij Wytse van der Goot om de Champions League-loting van commentaar te voorzien. "Hij is natuurlijk wel meer een counterspits, in mijn ogen. Die een ongelooflijke neus heeft voor ruimtes en dan gewoon dodelijk kan zijn, als hij vertrouwen heeft in ieder geval. Of hij nou echt een aanspeelpunt is... PSV zal heel veel op de helft van de tegenstander gaan spelen in de 34 wedstrijden die ze in Nederland spelen. Ik denk dat hij meer moeite heeft in de kleine ruimtes, maar ik hoop voor hem dat hij weer aan spelen toekomt en zijn klasse kan laten zien. Want toen hij jong was heeft hij het bij AZ laten zien, dat kun je in mijn ogen niet zomaar verleren", aldus De Boer.

jabadabadoe
4 Reacties
31 Dagen lid
4 Likes
jabadabadoe
avatar

Het Bayern van Nederland ... Dat lijkt toch wel PSV te worden.

Copa
1.977 Reacties
717 Dagen lid
22.520 Likes
Copa
avatar

Ajax gebruiken om Psv te triggeren en Psv gebruiken om Ajax te triggeren. Best een leuk spelletje

Voetbalhoofdstad
423 Reacties
30 Dagen lid
1.446 Likes
Voetbalhoofdstad
avatar

feijenoord is niet heel verrassend in ieder geval al afgevallen. Boadu niet het buitenkansje zoals Plea wel was. Misschien zet mastercook Stewart ons op het verkeerde been en komt er weer een CL verrassing uit de hoge hoed.

martienis
95 Reacties
1.067 Dagen lid
433 Likes
martienis
avatar

Psv voor 1 jaartje dan zijn ze terug bij af dat psv

Arena
268 Reacties
17 Dagen lid
983 Likes
Arena
avatar

Waar baseer je dat op?

Arena
268 Reacties
17 Dagen lid
983 Likes
Arena
avatar

Jammer voor Ajax maar Psv heeft gewoon de beste papieren. Het is een optelsom.

Myron Boadu

Myron Boadu
Leeftijd: 24 jaar (14 jan. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Bochum
19
8
2024/2025
Monaco
-
-
2023/2024
Twente
11
3
2023/2024
Monaco
9
1

