PSV slaat bod van bijna dertig miljoen resoluut af

PSV heeft het eerste bod van Brentford op resoluut afgewezen, meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het zou gaan om een aanbieding van 27 miljoen euro.

Brentford heeft verregaande interesse in de middenvelder van PSV. Met bijvoorbeeld het vertrek van Christian Norgaard naar Arsenal is er een belangrijke ervaren kracht uit de middelste linie weggevallen. In Veerman zien The Bees een speler die ervaring en creativiteit aan de selectie kan toevoegen.

Artikel gaat verder onder video

Elfrink heeft via Noord-Hollandse bronnen vernomen dat Brentford nu een bedrag van 27 miljoen op tafel heeft gelegd voor de 26-jarige middenvelder, die nog een contract tot medio 2028 heeft in Eindhoven. Inclusief bonussen zou de transfersom dan uitkomen rond de dertig miljoen. Daar heeft PSV 'nee' tegen gezegd.

Veerman, die momenteel met een lichte blessure kampt, is volgens de Eindhovenaren op dit moment 'van vitale waarde', waardoor de club hem niet wil verkopen. De middenvelder zou zelf een overstap naar de Premier League wel zien zitten.

PSV heeft het bod op Veerman eveneens afgewezen, omdat het lastig is om nu nog de juiste vervanger te halen. Gustavo Hamer (Sheffield United, vorig seizoen beste speler uit het Championship) is een eventueel doelwit, maar zoals Elfrink fraai formuleert: "Nu nog een transfer in elkaar timmeren, wordt een flinke klus en ook een duur karwei." Het is op dit moment onduidelijk of Brentford nog een hoger bod gaat doen en wat dan de reactie van de Eindhovenaren zal zijn.