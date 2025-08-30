Live voetbal 10

PSV slaat bod van bijna dertig miljoen resoluut af

30 augustus 2025, 15:50   Bijgewerkt: 16:00

PSV heeft het eerste bod van Brentford op Joey Veerman resoluut afgewezen, meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het zou gaan om een aanbieding van 27 miljoen euro.

Brentford heeft verregaande interesse in de middenvelder van PSV. Met bijvoorbeeld het vertrek van Christian Norgaard naar Arsenal is er een belangrijke ervaren kracht uit de middelste linie weggevallen. In Veerman zien The Bees een speler die ervaring en creativiteit aan de selectie kan toevoegen.

Elfrink heeft via Noord-Hollandse bronnen vernomen dat Brentford nu een bedrag van 27 miljoen op tafel heeft gelegd voor de 26-jarige middenvelder, die nog een contract tot medio 2028 heeft in Eindhoven. Inclusief bonussen zou de transfersom dan uitkomen rond de dertig miljoen. Daar heeft PSV 'nee' tegen gezegd.

Veerman, die momenteel met een lichte blessure kampt, is volgens de Eindhovenaren op dit moment 'van vitale waarde', waardoor de club hem niet wil verkopen. De middenvelder zou zelf een overstap naar de Premier League wel zien zitten.

PSV heeft het bod op Veerman eveneens afgewezen, omdat het lastig is om nu nog de juiste vervanger te halen. Gustavo Hamer (Sheffield United, vorig seizoen beste speler uit het Championship) is een eventueel doelwit, maar zoals Elfrink fraai formuleert: "Nu nog een transfer in elkaar timmeren, wordt een flinke klus en ook een duur karwei." Het is op dit moment onduidelijk of Brentford nog een hoger bod gaat doen en wat dan de reactie van de Eindhovenaren zal zijn.

De kikker
100 Reacties
870 Dagen lid
130 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als een speler een stap wilt maken gewoon laten gaan. Zit je straks met een ontevrede speler...

Copa
2.006 Reacties
719 Dagen lid
22.549 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Stewart probeert stoer te zijn, maar ik denk dat Veerman deze kans nu echt wil pakken. Hij wacht al zo lang, dus nu of nooit. Straks krijgen we nog de nieuwe zin: ik wil alleen spelers die bij onze club willen spelen. Het wordt krap, als er meer tijd was had Psv zijn poot stijf kunnen. Nu wordt het helaas slikken en te weinig tijd om een vervanger te keuren en te kopen

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed nieuws. Leuke speler.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
447 Reacties
32 Dagen lid
1.496 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

gewoon premium prijzen, anders halen ze maar timber in de uitverkoopbak.

Arena
319 Reacties
19 Dagen lid
1.108 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja Veerman wil natuurlijk echt vertrekken nu het nog kan. Snap ik van zijn kant wel. Hoewel ik hem maar een middelmatige voetballer vind. Ik ben benieuwd of er nog hoger geboden gaat worden.

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
1
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Meer info

