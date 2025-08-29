PSV brengt slecht nieuws over Mauro, vervanger hard op weg naar Eindhoven

PSV kan voorlopig geen beroep doen op , zo meldt de Eindhovense club via de officiële kanalen. Het gat op de linksbackpositie dat daardoor ontstaat lijkt snel te worden opgevuld: Fabrizio Romano meldt dat hard op weg is van AS Roma naar het Philips Stadion.

Mauro liep in het uitduel bij FC Twente (0-2 winst) en blessure op en moet zes tot acht weken toekijken, zo meldt PSV via de officiële kanalen. Het duel in Enschede eist zo twee langdurige slachtoffers. Spits Alassane Pléa raakte immers ook geblesseerd in de Grolsch Veste. PSV lijkt zijn absentie - minimaal tot aan de winterstop - snel op te gaan vangen met de komst van Myron Boadu (AS Monaco).

Ook Salah-Eddine lijkt zich spoedig speler van PSV te mogen noemen. Volgens Romano zijn de Eindhovenaren akkoord met Roma over een huurtransfer voor de oud-speler van FC Twente en AZ, die pas een halfjaar actief is in de Serie A. PSV heeft een optie tot koop ter waarde van acht miljoen euro bedongen, aldus de Italiaanse transferjournalist, die weet dat Salah-Eddine morgen (zaterdag) de medische keuring in Eindhoven zal gaan doorlopen.

Salah-Eddine kwam sinds zijn transfer van FC Twente naar Roma nauwelijks in actie voor de Romeinen. Eerder deze week werd al duidelijk dat de international van Jong Oranje mocht uitzien naar een nieuwe werkgever, onder meer Torino en Werder Bremen werden genoemd als mogelijke bestemmingen. Het wordt dus PSV: "Torino had nooit een kans omdat de linksback Champions League-voetbal wil spelen", schrijft Romano.