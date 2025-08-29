PSV betaalt opvallend bedrag voor Myron Boadu

De transfer van van AS Monaco naar PSV wordt vrijdag afgerond. De Eindhovenaren betalen een opvallend laag bedrag voor de oud-speler van AZ, die ook werd gelinkt aan Ajax. Dat onthult clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad althans.

PSV moest in de slotfase van de transferperiode alsnog op zoek naar een extra spits, omdat zomeraanwinst Alassane Pléa in het uitduel tegen FC Twente (0-2 winst) een blessure opliep die hem minimaal tot aan de winterstop aan de kant zal houden. Gisteren (donderdag) werd duidelijk dat Boadu de oplossing moest gaan worden, toen De Telegraaf melding maakte van een persoonlijk akkoord tussen de spits en PSV.

Artikel gaat verder onder video

Boadu is inmiddels gesignaleerd in Eindhoven, waar hij vrijdag de medische keuring zal doorlopen. Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) plaatst op X een foto van de 24-jarige spits, op weg naar het Anna Topsupport Centrum waar de keuring zal plaatsvinden.

Mits de keuring geen bijzonderheden oplevert, gaat Boadu zijn handtekening zetten onder een eenjarig contract bij PSV, waarin een optie voor een tweede seizoen is opgenomen, aldus Elfrink. Ondanks een contract tot medio 2026 was in eerste instantie sprake van een transfervrij vertrek van Boadu, maar de clubwatcher schrijft dat PSV 'na uitvoerig overleg alsnog enkele tonnen' voor de spits gaat neertellen. Door een 'bescheiden bonus' - die wordt uitgekeerd als de samenwerking na dit seizoen daadwerkelijk verlengd wordt - zou de totale transfersom op kunnen lopen tot iets boven het half miljoen euro, aldus Elfrink.