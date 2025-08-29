Live voetbal

PSV betaalt opvallend bedrag voor Myron Boadu

PSV betaalt opvallend bedrag voor Myron Boadu
Foto: © Imago

Frank Hoekman
29 augustus 2025, 12:50

De transfer van Myron Boadu van AS Monaco naar PSV wordt vrijdag afgerond. De Eindhovenaren betalen een opvallend laag bedrag voor de oud-speler van AZ, die ook werd gelinkt aan Ajax. Dat onthult clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad althans.

PSV moest in de slotfase van de transferperiode alsnog op zoek naar een extra spits, omdat zomeraanwinst Alassane Pléa in het uitduel tegen FC Twente (0-2 winst) een blessure opliep die hem minimaal tot aan de winterstop aan de kant zal houden. Gisteren (donderdag) werd duidelijk dat Boadu de oplossing moest gaan worden, toen De Telegraaf melding maakte van een persoonlijk akkoord tussen de spits en PSV.

Artikel gaat verder onder video

Boadu is inmiddels gesignaleerd in Eindhoven, waar hij vrijdag de medische keuring zal doorlopen. Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) plaatst op X een foto van de 24-jarige spits, op weg naar het Anna Topsupport Centrum waar de keuring zal plaatsvinden.

Mits de keuring geen bijzonderheden oplevert, gaat Boadu zijn handtekening zetten onder een eenjarig contract bij PSV, waarin een optie voor een tweede seizoen is opgenomen, aldus Elfrink. Ondanks een contract tot medio 2026 was in eerste instantie sprake van een transfervrij vertrek van Boadu, maar de clubwatcher schrijft dat PSV 'na uitvoerig overleg alsnog enkele tonnen' voor de spits gaat neertellen. Door een 'bescheiden bonus' - die wordt uitgekeerd als de samenwerking na dit seizoen daadwerkelijk verlengd wordt - zou de totale transfersom op kunnen lopen tot iets boven het half miljoen euro, aldus Elfrink.



3 reacties
12deman
156 Reacties
61 Dagen lid
213 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, ben benieuwd, geen geld maar was ie bij Twente goed?

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
432 Reacties
31 Dagen lid
1.459 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Betaald met het wisselgeld van Xavi Simons transfer naar de Spurs. Ik laat mij verrassen, maar vrees dat dit geen schot in de roos gaat zijn. Maar als 3e spits een jaartje aankijken kan geen kwaad. Stewart blijft non-stop cooking.

Vriendje Stokvis
1.203 Reacties
344 Dagen lid
7.942 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed aankoop van Psv. Leuke speler

Myron Boadu

Myron Boadu
Leeftijd: 24 jaar (14 jan. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Bochum
19
8
2024/2025
Monaco
-
-
2023/2024
Twente
11
3
2023/2024
Monaco
9
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

