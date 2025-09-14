Megatalent bij PSV: 'Van deze jongen gaan we nog heel veel horen'

Hans Kraay junior heeft hoge verwachtingen van . De analist van ESPN dicht de zeventienjarige spits van Jong PSV een grote toekomst toe en weet dat veel jeugdtrainers ook onder de indruk van hem zijn.

Jong PSV is ijzersterk begonnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Met vijftien punten uit vijf wedstrijden is de beloftenploeg foutloos begonnen. Vrijdagavond won PSV met 2-4 van Almere City; als invaller bepaalde Bouhoudane de eindstand met een hard schot. Kraay junior, die elke vrijdagavond de Keuken Kampioen Divisie analyseert, is zeer gecharmeerd van het Nederlands-Marokkaanse talent.

“Deze jongen, Sami Bouhoudane, daar gaan we heel veel van horen", voorspelt Kraay zondag bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik spreek veel jeugdtrainers. Die zeggen dat hij op zijn veertiende al uit alle hoeken en standen kon scoren en de netten kapot schoot. Dat doet hij nog steeds.”

Bouhoudane speelt al sinds 2018 in de jeugdopleiding van PSV. De in Bergen op Zoom geboren aanvaller startte bij de jongste jeugdlichtingen en doorliep achtereenvolgens de Onder 13, 15, 17 en de toenmalige Onder 18. In 2022 tekende hij op veertienjarige leeftijd zijn eerste profcontract bij PSV. De centrumspits tekende in juli een nieuw contract tot medio 2027.

Jongste PSV'er in betaald voetbal

Met 16 jaar en 62 dagen brak Bouhoudane in maart 2024 het record als jongste PSV’er in het betaald voetbal: hij maakte op die leeftijd zijn debuut voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Bouhoudane speelde in zowel het seizoen 2023/24 als 2024/25 één wedstrijd, maar lijkt nu echt aan de deur te kloppen. Schaars liet hem invallen in de afgelopen twee wedstrijden.

Kraay noemt het 'heel knap' wat Jong PSV dit seizoen doet. Met overwegend jonge spelers domineert de ploeg van Stijn Schaars vooralsnog in de Keuken Kampioen Divisie.