Vader Yamal proeft onzuiverheid bij Ballon d'Or: 'Hier is iets geks gebeurd'

De vader van , Mounir Nasraoui, twijfelt openlijk aan de eerlijkheid van de Ballon d'Or-verkiezing van dit jaar. Zijn zoon was na afgelopen seizoen samen met de grote favoriet voor de prestigieuze prijs, maar uiteindelijk won de Franse buitenspeler 'overduidelijk'.

Dembélé, die tot voor kort te boek stond als eeuwig talent, kende in 2024/25 het seizoen van zijn leven. Hij pakte met Paris Saint-Germain de Coupe de France (Franse beker), de Trophée des Champions (Franse equivalent van de Johan Cruijff Schaal), de landstitel en de Champions League. Met 33 doelpunten en 17 assists had Dembouz een groot aandeel in het succes van de club uit de Franse hoofdstad. Zijn bijdragen kwamen tevens op belangrijke momenten: in de kwartfinales, halve finales en finale van de Champions League was de voormalige FC Barcelona-speler steeds bij doelpunten betrokken.

Artikel gaat verder onder video

Yamal is mogelijk van nature meer getalenteerd, maar deed qua statistieken en prijzen de afgelopen maanden onder aan Dembélé. De nog altijd slechts achttienjarige buitenspeler leverde in 2024/25 19 doelpunten en 25 assists en veroverde met Barça de landstitel, beker en supercup. Als Las Blaugranas de Champions League hadden kunnen winnen, was het mogelijk een ander verhaal geweest. Uiteindelijk won Dembélé de Ballon d'Or overduidelijk, blijkt uit de woorden van Vincent Garcia (France Football). "Het was eigenlijk amper een wedstrijd. Ousmane heeft vrij eenvoudig gewonnen." Hoe vaak er op beide spelers is gestemd, wordt zaterdag duidelijk.

© Imago

Nasraoui, de vader van Yamal dus, snapt niks van de uitslag. In het Spaanse programma El Chiringuito legt hij zijn verbazing uit. "Ik wil allereerst duidelijk maken dat Yamal niet is bestolen, maar hij was wel de beste. We hebben hier niet te maken met diefstal, maar met morele schade. Lamine is met afstand de beste speler van de wereld."

Nasrouai wil ook benadrukken dat hij deze mening niet is toegedaan omdat hij de vader van Yamal is. "Hij is mijn zoon, maar dat is niet genoeg reden om hem de beste te vinden. Hier is iets geks gebeurd." Pa Yamal proeft dus wat onzuiverheid, maar stelt zich wel direct strijdbaar op. "Volgend jaar wordt ons jaar: in 2026 komt de Ballon d'Or naar Spanje."