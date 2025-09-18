Boulahrouz wijst Ballon d'Or-favoriet aan: 'Maar ik zou hem óók aan hém willen geven'

Khalid Boulahrouz buigt zich bij Ziggo Sport over de vraag welke speler komende maandag de meeste aanspraak mag maken op de grootste individuele prijs in het mondiale voetbal: de Ballon d'Or. De oud-verdediger ziet twee topkandidaten: (FC Barcelona) en (Paris Saint-Germain), waarvan hij er eentje de meeste kansen toedicht.

Tijdens de rustanalyse van de Champions League-wedstrijden die om 18.45 uur begonnen komt het gesprek op Yamal, die later op de avond vanwege een blessure ontbreekt in de selectie van Barcelona die het op St. James' Park opneemt tegen Newcastle United (21.00 uur). Presentator Hélène Hendriks vraagt Boulahrouz of hij verwacht dat Yamal maandag wél naar het Ballon d'Or-gala zal gaan. "Kan hij naar Ruud Gullit en gaat hij hem ophalen of toch niet?", aldus Hendriks.

Artikel gaat verder onder video

"Ik twijfel", begint Boulahrouz. "Tussen Denzel Dumfries en...?", grapt mede-analist Youri Mulder, waarop Boulahrouz vervolgt: "Ik twijfel tussen Yamal en Dembélé. Als je kijkt naar de criteria, dan heb je teamprestatie, individuele prestatie en fair play. Yamal voldoet aan twee van de drie. Welke niet? Teamprestatie. En prijzen winnen." Hoewel Yamal met Spanje de Nations League won en met Barcelona kampioen van Spanje werd en de beker won, wordt hij op dat vlak inderdaad overtroefd door Dembélé, die met PSG de landstitel en de Champions League in de wacht sleepte.

Toch zou Boulahrouz zowel Dembélé als Yamal de Ballon d'Or wel willen geven. "Yamal verdient het absoluut. Als je ziet wat hij individueel neerzet, zijn manier van spelen en het team op sleeptouw nemen. Kijk bijvoorbeeld naar de wedstrijden tegen Inter, als je ziet hoeveel acties hij maakt. Hoe hij continu op zoek gaat, of er nou één, twee of drie tegenstanders tegenover staan. Hij gaat er altijd voor om het verschil te maken, dat vind ik echt geweldig. Helemaal omdat je tegenwoordig veel buitenspelers ziet die niet eens een actie durven te maken", besluit Boulahrouz.