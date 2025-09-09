Dávid Hancko onthult monstersalaris: 'Het is bizar, echt ongelooflijk'

heeft een boekje opengedaan over het salaris dat de oud-verdediger van Feyenoord kon verdienen bij Al Nassr. Een transfer naar de club uit Saoedie-Arabië ketste deze zomer op het laatste moment af, waardoor Hancko (tegen een veel lager salaris) is gaan voetballen voor Atlético Madrid.

In gesprek met TA3 blikt Hancko terug op de voor hem rommelige en onrustig verlopen zomer. Eerst leek de centrumverdediger op weg naar Al Nassr, maar vanwege bijzondere redenen ging die overstap op het laatste moment niet door. Vervolgens meldde Atlético Madrid zich razendsnel bij Feyenoord en vertrok de Slowaaks international alsnog uit De Kuip.

"Deze zomer kwam er maar één aanbod (Al Nassr) binnen, maar het was ongelooflijk. Ik ga niet liegen, dat contract was gewoon bizar… Als ik contracten vergelijk, dan zou ik twintig jaar voor Atlético moeten spelen om zoveel te verdienen", vertelt de verdediger.

Balen van het feit dat hij momenteel niet voor Al Nassr speelt doet Hancko naar eigen zeggen niet: "Toen we het gevoel kregen dat er iets niet klopte bij Al Nassr, liet mijn zaakwaarnemer aan Atlético weten dat het nog steeds een optie was om mij te contracteren. Atlético deed in anderhalve dag wat we in die anderhalf jaar tijd hadden gewild."