Live voetbal 1

Dávid Hancko onthult monstersalaris: 'Het is bizar, echt ongelooflijk'

Dávid Hancko onthult monstersalaris: 'Het is bizar, echt ongelooflijk'
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Tijmen Gerritsen
9 september 2025, 09:02

Dávid Hancko heeft een boekje opengedaan over het salaris dat de oud-verdediger van Feyenoord kon verdienen bij Al Nassr. Een transfer naar de club uit Saoedie-Arabië ketste deze zomer op het laatste moment af, waardoor Hancko (tegen een veel lager salaris) is gaan voetballen voor Atlético Madrid.

In gesprek met TA3 blikt Hancko terug op de voor hem rommelige en onrustig verlopen zomer. Eerst leek de centrumverdediger op weg naar Al Nassr, maar vanwege bijzondere redenen ging die overstap op het laatste moment niet door. Vervolgens meldde Atlético Madrid zich razendsnel bij Feyenoord en vertrok de Slowaaks international alsnog uit De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

"Deze zomer kwam er maar één aanbod (Al Nassr) binnen, maar het was ongelooflijk. Ik ga niet liegen, dat contract was gewoon bizar… Als ik contracten vergelijk, dan zou ik twintig jaar voor Atlético moeten spelen om zoveel te verdienen", vertelt de verdediger.

Balen van het feit dat hij momenteel niet voor Al Nassr speelt doet Hancko naar eigen zeggen niet: "Toen we het gevoel kregen dat er iets niet klopte bij Al Nassr, liet mijn zaakwaarnemer aan Atlético weten dat het nog steeds een optie was om mij te contracteren. Atlético deed in anderhalve dag wat we in die anderhalf jaar tijd hadden gewild."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman met als inzet Sem Steijn

'Sem Steijn mag niet meer worden opgeroepen voor Oranje'

  • Gisteren, 17:03
  • Gisteren, 17:03
Johan Cruijff ArenA met Feyenoord-logo

Bouwvakkers spelen Feyenoord-lied op dak Johan Cruijff ArenA, Ajax-fans reageren verdeeld

  • za 6 september, 18:17
  • 6 sep. 18:17
FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick in de wedstrijd tegen Internazionale

Flick neemt na puntverlies Barcelona zeer strenge maatregel

  • za 6 september, 17:36
  • 6 sep. 17:36
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Ome Barend
241 Reacties
9 Dagen lid
321 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat zijn ze vol lof over hem in Spanje, meer als terecht. Het is hem gegund om bij een mooie club als Atletico te mogen voetballen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
241 Reacties
9 Dagen lid
321 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat zijn ze vol lof over hem in Spanje, meer als terecht. Het is hem gegund om bij een mooie club als Atletico te mogen voetballen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Dávid Hancko

Dávid Hancko
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 27 jaar (13 dec. 1997)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
3
0
2024/2025
Feyenoord
32
3
2023/2024
Feyenoord
34
5
2022/2023
Feyenoord
31
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel