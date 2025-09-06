Oud-Feyenoorder Basacikoglu (30) deelt groot nieuws op Instagram

De voetballoopbaan van (30) zit erop. Dat meldt de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en Feyenoord zaterdagmiddag op Instagram.

Basacikoglu brak in Heerenveen door in het betaald voetbal. Al na 25 wedstrijden, met daarin zes goals en vier assists, had Feyenoord genoeg gezien en verkaste de buitenspeler voor een transfersom van 3,5 miljoen euro naar De Kuip. In de daaropvolgende seizoenen zou Basacikoglu 103 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers spelen, waarin hij goed was voor zeven goals en zestien assists. Zowel in 2016 als in 2018 legde hij met Feyenoord beslag op de KNVB Beker, in 2017 werd hij bovendien landskampioen met de Stadionclub.

In zijn laatste contractjaar in Rotterdam-Zuid werd speeltijd steeds schaarser voor Basacikoglu, die in de zomer van 2018 dan ook verkocht werd. Voor vier ton verkaste de linksbuiten naar het Turkse Kayserispor. Later zou hij in dat land ook uitkomen voor Trabzonspor, Gaziantep, Tuzlaspor en laatstelijk Sakaryaspor. Tussentijds keerde Basacikoglu in het seizoen 2021/22 terug in de Eredivisie bij Heracles Almelo. Met die club degradeerde hij via de play-offs naar de Keuken Kampioen Divisie, waarna hij terugkeerde naar Turkije.

Basacikoglu hangt zijn voetbalschoenen noodgedwongen aan de wilgen, zo meldt hij op zijn Instagram. "Na drie rugoperaties heb ik moeten accepteren dat mijn lichaam niet meer mee wil op het niveau waar ik jarenlang alles voor heb gegeven. Het was geen makkelijke periode, maar ik ben nu op het punt gekomen dat ik er met trots op kan terugkijken", schrijft Basacikoglu. De landstitel met Feyenoord noemt hij 'het absolute hoogtepunt' van zijn loopbaan. "Een droom die werkelijkheid werd in een shirt dat heel veel voor mij betekent."