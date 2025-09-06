Live voetbal 1

Oud-Feyenoorder Basacikoglu (30) deelt groot nieuws op Instagram

Bilal Basacikoglu in het shirt van Feyenoord
Foto: © Imago
2 reacties
Frank Hoekman
6 september 2025, 15:58

De voetballoopbaan van Bilal Basacikoglu (30) zit erop. Dat meldt de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en Feyenoord zaterdagmiddag op Instagram.

Basacikoglu brak in Heerenveen door in het betaald voetbal. Al na 25 wedstrijden, met daarin zes goals en vier assists, had Feyenoord genoeg gezien en verkaste de buitenspeler voor een transfersom van 3,5 miljoen euro naar De Kuip. In de daaropvolgende seizoenen zou Basacikoglu 103 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers spelen, waarin hij goed was voor zeven goals en zestien assists. Zowel in 2016 als in 2018 legde hij met Feyenoord beslag op de KNVB Beker, in 2017 werd hij bovendien landskampioen met de Stadionclub.

In zijn laatste contractjaar in Rotterdam-Zuid werd speeltijd steeds schaarser voor Basacikoglu, die in de zomer van 2018 dan ook verkocht werd. Voor vier ton verkaste de linksbuiten naar het Turkse Kayserispor. Later zou hij in dat land ook uitkomen voor Trabzonspor, Gaziantep, Tuzlaspor en laatstelijk Sakaryaspor. Tussentijds keerde Basacikoglu in het seizoen 2021/22 terug in de Eredivisie bij Heracles Almelo. Met die club degradeerde hij via de play-offs naar de Keuken Kampioen Divisie, waarna hij terugkeerde naar Turkije.

Artikel gaat verder onder video

Basacikoglu hangt zijn voetbalschoenen noodgedwongen aan de wilgen, zo meldt hij op zijn Instagram. "Na drie rugoperaties heb ik moeten accepteren dat mijn lichaam niet meer mee wil op het niveau waar ik jarenlang alles voor heb gegeven. Het was geen makkelijke periode, maar ik ben nu op het punt gekomen dat ik er met trots op kan terugkijken", schrijft Basacikoglu. De landstitel met Feyenoord noemt hij 'het absolute hoogtepunt' van zijn loopbaan. "Een droom die werkelijkheid werd in een shirt dat heel veel voor mij betekent."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

Feyenoord ziet speler plotseling vertrekken ná Deadline Day

  • Gisteren, 22:50
  • Gisteren, 22:50
Robin van Persie Feyenoord

Transfer ketst af: 'Hij heeft Feyenoord besodemieterd, alles was al rond'

  • Gisteren, 15:52
  • Gisteren, 15:52
Antonio Rudiger Leo Sauer

Eredivisie-parel (19) slacht Duitsland op historische avond: ‘Een demonstratie’

  • do 4 september, 22:42
  • 4 sep. 22:42
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
574 Reacties
39 Dagen lid
1.815 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik dacht even dat het ging dat hij ook ruzie had met rookie van persie. Zou de eerste en zeker de laatste niet zijn. Zorgwekkende ontwikkeling bij feijenoord en mislintat in aan de maas maakt het erger door van persie te helpen tegen een 24 jarige omdat hij het niet alleen af kan.

jurgen😎
1.855 Reacties
1.076 Dagen lid
13.503 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
574 Reacties
39 Dagen lid
1.815 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik dacht even dat het ging dat hij ook ruzie had met rookie van persie. Zou de eerste en zeker de laatste niet zijn. Zorgwekkende ontwikkeling bij feijenoord en mislintat in aan de maas maakt het erger door van persie te helpen tegen een 24 jarige omdat hij het niet alleen af kan.

jurgen😎
1.855 Reacties
1.076 Dagen lid
13.503 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Bilal Basacikoglu

Bilal Basacikoglu
Leeftijd: 30 jaar (26 mrt. 1995)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Sakaryaspor
0
0
2022/2023
Tuzla
19
2
2022/2023
Heracles
0
0
2021/2022
Heracles
27
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel