Transfer ketst af: 'Hij heeft Feyenoord besodemieterd, alles was al rond'

Valentijn Driessen en Mike Verweij betwijfelen of de bezetting van de spitspositie bij Feyenoord sterk genoeg is. Met Casper Tengstedt, Cyle Larin en Ayase Ueda heeft trainer Robin van Persie voldoende te kiezen, maar zijn ze ook goed genoeg? Ook is Valentijn kritisch op , die uiteindelijk níét naar Rotterdam kwam.

Op de slotdag van de transfermarkt voegde Larin zich op huurbasis bij Feyenoord. Hij kwam over van Real Mallorca. “Ik ben benieuwd of het een goede spits is. Op de beelden die ik heb gezien, scoort hij alleen uit intikkertjes en strafschoppen”, zegt Valentijn Driessen. Ondertussen is Tengstedt, die voor minstens zes miljoen euro overkwam van Benfica, nog niet verder gekomen dan vier korte invalbeurten.

Dat Feyenoord op de slotdag nog een spits haalde, kan een slecht signaal zijn voor Tengstedt. “Van Persie heeft Tengstedt gezien op het trainingsveld, Ueda kennen ze al, en dan besluit je toch nog om een spits te halen. Daar spreekt niet heel veel vertrouwen uit richting de spits die net gekocht is”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off. “Het komt over alsof ze zeggen: dit wordt ‘m niet.”

Driessen reageert: “Feyenoord verkoopt het natuurlijk als: we hebben drie spitsen nodig, want we spelen op drie fronten, je hebt te maken met blessures en Ueda vliegt op en neer naar Japan. Maar je moet eigenlijk gewoon een betere spits kopen dan Ueda, daar gaat het om. “

Feyenoord greep naast El Bilal Touré, die door Atalanta uiteindelijk werd verhuurd aan Besiktas. Hij zou Feyenoord hebben gebruikt om betere voorwaarden te krijgen bij Besiktas. “Die heeft Feyenoord besodemieterd. Alles was al rond. Net nog geen handtekening gezet, maar ze waren wel mondeling akkoord”, aldus Driessen.