Transfer ketst af: 'Hij heeft Feyenoord besodemieterd, alles was al rond'

Robin van Persie Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
9 reacties
Dominic Mostert
5 september 2025, 15:52

Valentijn Driessen en Mike Verweij betwijfelen of de bezetting van de spitspositie bij Feyenoord sterk genoeg is. Met Casper Tengstedt, Cyle Larin en Ayase Ueda heeft trainer Robin van Persie voldoende te kiezen, maar zijn ze ook goed genoeg? Ook is Valentijn kritisch op El Bilal Touré, die uiteindelijk níét naar Rotterdam kwam. 

Op de slotdag van de transfermarkt voegde Larin zich op huurbasis bij Feyenoord. Hij kwam over van Real Mallorca. “Ik ben benieuwd of het een goede spits is. Op de beelden die ik heb gezien, scoort hij alleen uit intikkertjes en strafschoppen”, zegt Valentijn Driessen. Ondertussen is Tengstedt, die voor minstens zes miljoen euro overkwam van Benfica, nog niet verder gekomen dan vier korte invalbeurten.

Artikel gaat verder onder video

Dat Feyenoord op de slotdag nog een spits haalde, kan een slecht signaal zijn voor Tengstedt. “Van Persie heeft Tengstedt gezien op het trainingsveld, Ueda kennen ze al, en dan besluit je toch nog om een spits te halen. Daar spreekt niet heel veel vertrouwen uit richting de spits die net gekocht is”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off. “Het komt over alsof ze zeggen: dit wordt ‘m niet.”

Driessen reageert: “Feyenoord verkoopt het natuurlijk als: we hebben drie spitsen nodig, want we spelen op drie fronten, je hebt te maken met blessures en Ueda vliegt op en neer naar Japan. Maar je moet eigenlijk gewoon een betere spits kopen dan Ueda, daar gaat het om. “

Feyenoord greep naast El Bilal Touré, die door Atalanta uiteindelijk werd verhuurd aan Besiktas. Hij zou Feyenoord hebben gebruikt om betere voorwaarden te krijgen bij Besiktas. “Die heeft Feyenoord besodemieterd. Alles was al rond. Net nog geen handtekening gezet, maar ze waren wel mondeling akkoord”, aldus Driessen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

10 9 reacties
Reageren
9 reacties
Vrij Dag
64 Reacties
474 Dagen lid
169 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

tsja zo gaat dat Al blijf ik steeds maar denken dat Kloese alleen maar wil kopen en kopen en verkopen. Ik ben oprecht benieuwd of het financieel klopt

Ome Barend
190 Reacties
5 Dagen lid
256 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vrij Dag Feyenoord heeft dik 35 miljoen winst gemaakt afgelopen transfermarkt. Ga jij je maar afvragen of het financieel allemaal klopt. 😂🤣 Het is voor veel mensen nog wat onwennig om te zien dat Feyenoord nu wel financiële middelen heeft. Valente, Steijn, Read, Sauer, Slory, Timber.. wie is de volgende die Feyenoord weer een dikke winst gaat opleveren? 🤣😂

Hops
242 Reacties
1.075 Dagen lid
1.014 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat zal voetbalhoofdstad nou weer wat te janken hebben. En fcupdate moeten jullie dit gelijk verwijderen

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
567 Reacties
38 Dagen lid
1.780 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Feijenoord overschatte zich lelijk met bilal toure. op zuid dacht men CL niveau te zijn. Fenerbahce zei al nee, maar mislintat aan de maas dacht nog steeds ja. En toen kwam bilal toure, die vernederde feijenoord met zijn afwijzing. De club is niet goed genoeg. De losers league pastte bilal toure niet. En toen POEF zat feijenoord met lege handen en spoedde mislintat aan de maas zich naar de gratis grabbelbak en trok daar een speler uit.

Ome Barend
190 Reacties
5 Dagen lid
256 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad jij kreeg kippenvel op je armen en een harde plasser toen je de titel las ofniet ? 😂

Arena
464 Reacties
25 Dagen lid
1.451 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad: exact. Het is ze naar het hoofd gestegen daar. Denken dat ze wat voorstellen omdat het een tijdje goed gaat, maar alleen al als je het stadion ziet ga je lachen. Touré heeft helemaal niemand besodemieterd, Touré heeft gewoon een andere keuze gemaakt. Maar in Rotterdam zijn ze naïef en denken ze dat een gesprekje hetzelfde als een contract is.

Hala madrid!
29 Reacties
54 Dagen lid
50 Likes
Hala madrid!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend het ziet ernaar uit dat kleutertje uit de voetbalhoofdstad constant refresh drukt op zn computer heel de dag door en zodra het woord Feyenoord komt moet hij reageren . Dit ziin signalen van iemand die obsessief gedrag vertoont . Waarschijnlijk nog maagd vriendenloos en vrijgezel, flink gepest vanaf basischool tot aan de middelbare school . Niet atletisch

Hops
242 Reacties
1.075 Dagen lid
1.014 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend. Hij komt op elke artikel klaar als het om feyenoord gaat

Ome Barend
190 Reacties
5 Dagen lid
256 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klopt en Arena veegt het kwakje af.

El Bilal Touré

El Bilal Touré
Beşiktaş J.K.
Team: Beşiktaş
Leeftijd: 23 jaar (3 okt. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atalanta
0
0
2024/2025
Stuttgart
12
2
2024/2025
Atalanta
0
0
2023/2024
Atalanta
11
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

