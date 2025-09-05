Transfer ketst af: 'Hij heeft Feyenoord besodemieterd, alles was al rond'

Valentijn Driessen en Mike Verweij betwijfelen of de bezetting van de spitspositie bij Feyenoord sterk genoeg is. Met Casper Tengstedt, Cyle Larin en Ayase Ueda heeft trainer Robin van Persie voldoende te kiezen, maar zijn ze ook goed genoeg? Ook is Valentijn kritisch op El Bilal Touré, die uiteindelijk níét naar Rotterdam kwam.
Op de slotdag van de transfermarkt voegde Larin zich op huurbasis bij Feyenoord. Hij kwam over van Real Mallorca. “Ik ben benieuwd of het een goede spits is. Op de beelden die ik heb gezien, scoort hij alleen uit intikkertjes en strafschoppen”, zegt Valentijn Driessen. Ondertussen is Tengstedt, die voor minstens zes miljoen euro overkwam van Benfica, nog niet verder gekomen dan vier korte invalbeurten.
Dat Feyenoord op de slotdag nog een spits haalde, kan een slecht signaal zijn voor Tengstedt. “Van Persie heeft Tengstedt gezien op het trainingsveld, Ueda kennen ze al, en dan besluit je toch nog om een spits te halen. Daar spreekt niet heel veel vertrouwen uit richting de spits die net gekocht is”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off. “Het komt over alsof ze zeggen: dit wordt ‘m niet.”
Driessen reageert: “Feyenoord verkoopt het natuurlijk als: we hebben drie spitsen nodig, want we spelen op drie fronten, je hebt te maken met blessures en Ueda vliegt op en neer naar Japan. Maar je moet eigenlijk gewoon een betere spits kopen dan Ueda, daar gaat het om. “
Feyenoord greep naast El Bilal Touré, die door Atalanta uiteindelijk werd verhuurd aan Besiktas. Hij zou Feyenoord hebben gebruikt om betere voorwaarden te krijgen bij Besiktas. “Die heeft Feyenoord besodemieterd. Alles was al rond. Net nog geen handtekening gezet, maar ze waren wel mondeling akkoord”, aldus Driessen.
@Vrij Dag Feyenoord heeft dik 35 miljoen winst gemaakt afgelopen transfermarkt. Ga jij je maar afvragen of het financieel allemaal klopt. 😂🤣 Het is voor veel mensen nog wat onwennig om te zien dat Feyenoord nu wel financiële middelen heeft. Valente, Steijn, Read, Sauer, Slory, Timber.. wie is de volgende die Feyenoord weer een dikke winst gaat opleveren? 🤣😂
Feijenoord overschatte zich lelijk met bilal toure. op zuid dacht men CL niveau te zijn. Fenerbahce zei al nee, maar mislintat aan de maas dacht nog steeds ja. En toen kwam bilal toure, die vernederde feijenoord met zijn afwijzing. De club is niet goed genoeg. De losers league pastte bilal toure niet. En toen POEF zat feijenoord met lege handen en spoedde mislintat aan de maas zich naar de gratis grabbelbak en trok daar een speler uit.
@Voetbalhoofdstad: exact. Het is ze naar het hoofd gestegen daar. Denken dat ze wat voorstellen omdat het een tijdje goed gaat, maar alleen al als je het stadion ziet ga je lachen. Touré heeft helemaal niemand besodemieterd, Touré heeft gewoon een andere keuze gemaakt. Maar in Rotterdam zijn ze naïef en denken ze dat een gesprekje hetzelfde als een contract is.
@Ome Barend het ziet ernaar uit dat kleutertje uit de voetbalhoofdstad constant refresh drukt op zn computer heel de dag door en zodra het woord Feyenoord komt moet hij reageren . Dit ziin signalen van iemand die obsessief gedrag vertoont . Waarschijnlijk nog maagd vriendenloos en vrijgezel, flink gepest vanaf basischool tot aan de middelbare school . Niet atletisch
