'Ik wil Feyenoord niet backstabben, dit is geen aanval op de club'

Quilindschy Hartman heeft toelichting gegeven op zijn spraakmakende interview met het Algemeen Dagblad. De linksback van Burnley ontkent dat zijn uitspraken bedoeld waren als aanval op Feyenoord en benadrukt in gesprek met ESPN dat zijn woorden te groot zijn gemaakt.
“In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad", zei Hartman vorige maand. "Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje door had."
Ook trok hij de vergelijking met Quinten Timber, die zijn aanvoerdersband verloor nadat hij zijn contract niet wilde verlengen. “Omdat ik niet wilde bijtekenen, was er ineens een andere band. Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu hetzelfde bij Timber. Dat vind ik jammer, omdat ik in vijftien jaar bij Feyenoord nooit problemen heb gehad. En dan juist met de trainer wel.”
Bij ESPN legt Hartman uit dat hij zijn woorden nooit zo groot bedoeld had. “Het was in principe gewoon een interview over de wedstrijd tegen Sunderland. Het was een kleine uitstap eigenlijk. Er werd gevraagd hoe mijn band met de trainer was bij Burnley. Daar gaf ik antwoord op. Ik gaf aan dat ik dat een beetje gemist had, gewoon het vertrouwen en de liefde. Uiteindelijk is het ook heel groot gemaakt. Ik denk dat er voor de rest niet heel veel over te vertellen valt. Op een gegeven moment ga je ook gewoon door. We kunnen niet eeuwig blijven hangen in het verleden.”
De verdediger toont daarbij zelfreflectie. “Ik ben echt de eerste die kritisch is naar mezelf. Ik heb zelf ook zeker fouten gemaakt in hoe ik mezelf heb opgesteld op training, door bepaalde dingen die gebeurd zijn. Dat is iets waar ik zelf van leer en wat ik misschien in de toekomst anders zou doen. Maar goed, dat het zo zou opblazen, dat was nooit mijn bedoeling.”
Volgens Hartman moet zijn eerlijkheid niet worden verward met negativiteit richting zijn oude club. “Ik heb veel reacties gekregen dat ik Feyenoord zou backstabben. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Wat ik altijd een beetje doe, wat juist iedereen fijn vindt aan mij, is dat ik gewoon vertel hoe ik me voel. Ik denk niet dat spelers dat heel vaak doen. Vaak geven spelers gewoon een beetje van die politiek correcte antwoorden. Ik vertel gewoon hoe ik me voel en wat mijn ervaring is. Ik denk dat de mensen daar juist blij mee moeten zijn, want anders krijg je alleen maar van die saaie interviews.”
Hartman besluit: “Ik denk dat de mensen het niet als een aanval moeten zien op Feyenoord. Het is gewoon een persoonlijke ervaring die ik heb gehad over wat gebeurt in voetbal. Voor de rest ga je gewoon verder. That’s it.”
ik denk dat deze jongen oprecht is. Ik schreef na de misselijkmakende steen? die op Klaassen werd gegooid (bloed aan zijn hoofd) dat Hartman direct oprecht zijn zorgen deelde (het deed me wel denken aan Wim Jansen die een ijsbal tegen zijn hoofd kreeg gegooid) Het is dan ook unfair een zo eerlijk iemand vals te beschuldigen
Q heeft natuurlijk een punt. Van persie is niet te vertrouwen. En Q staat daar niet alleen. Bijna de hele selectie zit er het zelfde in. Gebrek aan vertrouwen van de spelersgroep in de coach gaat het proces verstoren. Dit gaat fout lopen zover het al niet fout loopt, Q, Zerrrouki, Timber, Tengsted, Borges, Bijlow, Wellenreuther en vele anderen geven al aan problemen te hebben met de rookie trainer op zuid. Dit gaat niet meer goedkomen. Maar belangrijkste vraag is of bijlow na 3 weken inmiddels van trainingsfit naar wedstrijdfit is geraakt. Of gaat dit nog een paar maanden duren?????
Toch jammer dat je wel altijd het vuil zoekt over van Persie. Die bij de feiten bleef en vertelde dat hij de instelling op de training niet voldoende vond. Iets wat Hartman zelf nu ook zegt. En toen waren het leugens. Ik wil best op je reacties ingaan, maar misschien moet je eerst wat substantieels neerzetten waar ook argumenten voor zijn. Je uitspraken slaan namelijk als een tang op een varken. "de hele selectie", "gebrek aan zelfvertrouwen", "problemen", "dit gaat niet meer goedkomen". Het zijn allemaal uitspraken zonder onderbouwing en zelfs aantoonbaar fout. Rookie van Persie is in ieder geval betrokken bij een van de beste starts van de competitie ooit. Zerrouki is niet bij de selectie. En ging achteraf zeuren maar heeft ook nooit geleverd (ondanks het grote aantal wedstrijden). Timber heeft nooit geklaagd en het is uitgepraat. Tengsted speelt sinds eind Juli bij Feyenoord (oftewel minder dan zes weken) en dat geld ook voor Borges. Het enige goede aan je hele reactie is over Bijlow. Fair point mbt de wedstrijdfitheid.
@Voetbalhoofdstad ga eens naar een boekhandel of kantoorhandel een andere pen halen die minder onzin schrijft. Je moet echt oppassen op je woorden die je niet kunt onderbouwen en dermate leugens zijn dat het nu tijd wordt aangifte te gaan doen tegen je wegens laster en smaad. Van Persie is niet te vertrouwen waar basseer je dat op? Gebrek aan vertrouwen van de spelersgroep, speel jij daar bij, met je lullen uit je nek? Dit gaat fout lopen als het al niet fout loopt daarom staan ze nu TOP 1. Spelers die je opnoemt geven aan dat ze problemen hebben. Heb jij ze gesproken??? Het maar blijven schelden van rookie van Persie waarop gebasseerd? Van trainingsfit naar wedstrijdfit dat bepaalt een trainer wel en heb jij geen donder mee te maken of moeten ze van het bestuur jouw komen raadplegen en is hetzelfde als ik nu over jouw zeg je bent niet volwassen en als een super klein kind en gedraagt je nog als een grote opnaaier, haatzaaier, leugenaar, wartaal uiten meer dan genoeg om een aanklacht tegen je te gaan indienen. Het moet nu en voor altijd eens ophouden met al die onzin en vieze gemene leugens. Je toont aan dat je nog minder bent dan de minste man ter wereld.
