'Ik wil Feyenoord niet backstabben, dit is geen aanval op de club'

heeft toelichting gegeven op zijn spraakmakende interview met het Algemeen Dagblad. De linksback van Burnley ontkent dat zijn uitspraken bedoeld waren als aanval op Feyenoord en benadrukt in gesprek met ESPN dat zijn woorden te groot zijn gemaakt.

“In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad", zei Hartman vorige maand. "Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje door had."

Ook trok hij de vergelijking met Quinten Timber, die zijn aanvoerdersband verloor nadat hij zijn contract niet wilde verlengen. “Omdat ik niet wilde bijtekenen, was er ineens een andere band. Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu hetzelfde bij Timber. Dat vind ik jammer, omdat ik in vijftien jaar bij Feyenoord nooit problemen heb gehad. En dan juist met de trainer wel.”

Bij ESPN legt Hartman uit dat hij zijn woorden nooit zo groot bedoeld had. “Het was in principe gewoon een interview over de wedstrijd tegen Sunderland. Het was een kleine uitstap eigenlijk. Er werd gevraagd hoe mijn band met de trainer was bij Burnley. Daar gaf ik antwoord op. Ik gaf aan dat ik dat een beetje gemist had, gewoon het vertrouwen en de liefde. Uiteindelijk is het ook heel groot gemaakt. Ik denk dat er voor de rest niet heel veel over te vertellen valt. Op een gegeven moment ga je ook gewoon door. We kunnen niet eeuwig blijven hangen in het verleden.”

De verdediger toont daarbij zelfreflectie. “Ik ben echt de eerste die kritisch is naar mezelf. Ik heb zelf ook zeker fouten gemaakt in hoe ik mezelf heb opgesteld op training, door bepaalde dingen die gebeurd zijn. Dat is iets waar ik zelf van leer en wat ik misschien in de toekomst anders zou doen. Maar goed, dat het zo zou opblazen, dat was nooit mijn bedoeling.”

'Geen aanval op Feyenoord'

Volgens Hartman moet zijn eerlijkheid niet worden verward met negativiteit richting zijn oude club. “Ik heb veel reacties gekregen dat ik Feyenoord zou backstabben. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Wat ik altijd een beetje doe, wat juist iedereen fijn vindt aan mij, is dat ik gewoon vertel hoe ik me voel. Ik denk niet dat spelers dat heel vaak doen. Vaak geven spelers gewoon een beetje van die politiek correcte antwoorden. Ik vertel gewoon hoe ik me voel en wat mijn ervaring is. Ik denk dat de mensen daar juist blij mee moeten zijn, want anders krijg je alleen maar van die saaie interviews.”

Hartman besluit: “Ik denk dat de mensen het niet als een aanval moeten zien op Feyenoord. Het is gewoon een persoonlijke ervaring die ik heb gehad over wat gebeurt in voetbal. Voor de rest ga je gewoon verder. That’s it.”