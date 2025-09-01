Live voetbal

Feyenoord werkt mee: pechvogel mag transfervrij weg

Antef Tsoungui
Foto: © Imago
Dominic Mostert
1 september 2025, 21:12

Antef Tsoungui vertrekt per direct bij Feyenoord, zo maakt de koploper van de Eredivisie bekend. De club en de 22-jarige verdediger hebben in goed overleg het contract ontbonden dat nog doorliep tot medio 2026. Tsoungui is daarmee vrij om een nieuwe club te zoeken. Waarschijnlijk wordt dat Estoril.

Tsoungui werd door Feyenoord in de zomer van 2023 overgenomen van Brighton & Hove Albion en kwam datzelfde seizoen op huurbasis uit voor FC Dordrecht. Vorig seizoen werd de Belg verhuurd aan Oud-Heverlee Leuven. "Feyenoord wenst Tsoungui veel succes in zijn verdere voetbalcarrière", laat de club weten.

Volgens A Bola ligt de toekomst van Tsoungui in Portugal. Hij gaat zich tot medio 2029 verbinden aan Estoril, zo weet de sportkrant. De centrumverdediger trainde de afgelopen weken mee bij de club uit Amoreira, nadat Feyenoord hem daarvoor toestemming had gegeven.

Tsoungui speelde op 15 september 2024 voor het laatst een officiële wedstrijd. Hij staat sindsdien aan de kant door een kruisbandblessure.

6 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
505 Reacties
35 Dagen lid
1.617 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

zoveelste feijenoord flop, ongekend al de financiele blunders door mislintat aan de maas. Ik zie het somber in zoals KC zou zeggen.

Hahahahahaha en jullie dan
996 Reacties
793 Dagen lid
7.099 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad weer 4 ton weggegooid geld das normaal bij 010 hadden ze de speler voor kunnen betalen die ze graag wouden hebben zonder afbetalingsregeling te treffen hahahahahahaha

Hops
227 Reacties
1.071 Dagen lid
1.012 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

... Zegt flop nummer 1 weer. 🤡🤡🤡

Ome Barend
105 Reacties
2 Dagen lid
146 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan 4 ton is niks in vergelijking met de salarissen van Brobbey en Henderson.. zo gaat dat eenmaal in topsport moet je eens zien hoeveel spelers bij Chelsea in dienst zijn/waren zonder dat ze überhaupt 1 wedstrijd gespeeld hebben.. Hato is ook zo’n risicootje voor hun. Ik snap dat de topsport mentaliteit iets te snel aan jullie voorbij gaan als je eeuwig staart op de vorige eeuw.

Arena
357 Reacties
21 Dagen lid
1.209 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat is KC? Kip curry?

Pietjanhendrik
219 Reacties
41 Dagen lid
253 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

...zo maakt de koploper van de Eredivisie bekend.... transfervrij gekomen ooit dus niet erg dat wij weer gaat. Salaris ook niks gekost want verhuurd geweest

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Antef Tsoungui

Antef Tsoungui
Leeftijd: 22 jaar (30 dec. 2002)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Feyenoord
0
0
2024/2025
OHL
2
0
2023/2024
Dordrecht
28
1
2022/2023
Lommel
5
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

