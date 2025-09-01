Feyenoord werkt mee: pechvogel mag transfervrij weg

vertrekt per direct bij Feyenoord, zo maakt de koploper van de Eredivisie bekend. De club en de 22-jarige verdediger hebben in goed overleg het contract ontbonden dat nog doorliep tot medio 2026. Tsoungui is daarmee vrij om een nieuwe club te zoeken. Waarschijnlijk wordt dat Estoril.

Tsoungui werd door Feyenoord in de zomer van 2023 overgenomen van Brighton & Hove Albion en kwam datzelfde seizoen op huurbasis uit voor FC Dordrecht. Vorig seizoen werd de Belg verhuurd aan Oud-Heverlee Leuven. "Feyenoord wenst Tsoungui veel succes in zijn verdere voetbalcarrière", laat de club weten.

Volgens A Bola ligt de toekomst van Tsoungui in Portugal. Hij gaat zich tot medio 2029 verbinden aan Estoril, zo weet de sportkrant. De centrumverdediger trainde de afgelopen weken mee bij de club uit Amoreira, nadat Feyenoord hem daarvoor toestemming had gegeven.

Tsoungui speelde op 15 september 2024 voor het laatst een officiële wedstrijd. Hij staat sindsdien aan de kant door een kruisbandblessure.