Feyenoord neemt tijdelijk afscheid van Champions League-held van vorig seizoen

Feyenoord neemt tijdelijk afscheid van . De Argentijnse spits speelt komend seizoen op huurbasis bij Championship-club Leicester City.

Carranza kwam in de zomer van 2024 transfervrij over van Philadelphia en vertegenwoordigde toen een transferwaarde van zo'n zes miljoen. Zijn belofte heeft hij in Rotterdam tot dusver niet kunnen inlossen. Hij scoorde uiteindelijk vijf keer en gaf één assist in dertig optredens.

Carranza was echter wel de grote held van Feyenoord op 18 februari van dit jaar. De Rotterdammers speelden op die dag in San Siro, nadat de ploeg een week eerder AC Milan in De Kuip met had verslagen. Santiago Giménez zorgde in Italië al na één minuut voor de 1-0, waarna de stand over twee wedstrijden lang gelijk bleef. Carranza tekende echter in de 73e minuut voor de 1-1, waardoor Feyenoord zich bij de beste zestien van de Champions League vestigde.

De opvolger van Carranza staat overigens al klaar: volgens Fabrizio Romano wordt dat Cyle Lerin, die onder contract staat bij RCD Mallorca.