Te Kloese haalt uit naar oud-Feyenoorder: 'Echt onzin'

Dennis te Kloese, de algemeen directeur van Feyenoord, noemt de uitlatingen van Quilindschy Hartman over diens verstandhouding met Robin van Persie 'echt onzin'. In gesprek met clubkanaal Feyenoord ONE komt de beleidsbepaler met zijn visie op de uitspraken van de linskback, die afgelopen zomer een transfer naar Premier League-club Burnley maakte.
“In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad", zei Hartman vorige maand in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje door had." Daarbij trok de linksback een parallel met de situatie rond Quinten Timber, die deze zomer zijn aanvoerdersband moest inleveren - onder meer vanwege zijn contractsituatie. "Omdat ik niet wilde bijtekenen, was er ineens een andere band. Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu hetzelfde bij Timber. Dat vind ik jammer, omdat ik in vijftien jaar bij Feyenoord nooit problemen heb gehad. En dan juist met de trainer wel", aldus Hartman.
Van Persie kwam vorige week zelf al met een uitgebreide reactie op de uitspraken van Hartman en gaf daarbij aan dat hij 'liever bij de feiten blijft'. Te Kloese gaat vierkant achter zijn trainer staan in de kwestie. De beleidsbepaler herkent zich helemaal niet in het geschetste beeld en noemt de uitspraken van Hartman 'echt onzin'. "Dat een speler niet te horen krijgt wat hij wil horen, is iets anders dan dat de communicatie niet goed of onduidelijk is. Robin geeft juist zeer helder aan wat hij vindt en denkt. Dus als hij vindt dat je slecht traint of dat je op dat moment gewoon minder goed bent dan een concurrent en daarom op de bank begint, dan zegt hij dat. Glashelder. Een speler kan daar teleurgesteld over zijn, maar met een matige communicatie heeft dat niks te maken", aldus Te Kloese.
Hartman kwam overigens zelf al enigszins terug op zijn uitlatingen, toen hij ESPN vertelde dat het geenszins zijn bedoeling was geweest om Feyenoord te backstabben. "Er werd gevraagd hoe mijn band met de trainer was bij Burnley. Daar gaf ik antwoord op. Ik gaf aan dat ik dat een beetje gemist had, gewoon het vertrouwen en de liefde. Uiteindelijk is het ook heel groot gemaakt. Ik denk dat er voor de rest niet heel veel over te vertellen valt", aldus de linksback. Te Kloese hoorde het goedkeurend aan: "Het is fijn dat Hartman de uitspraken inmiddels ook heeft genuanceerd, nog steeds trots is op de club en zich Feyenoorder voelt", aldus de directeur.
Kameraden, Q wilde kost wat kost spelen om een toptransfer te maken. V Persie dacht aan de belangen van Feyenoord en Don Kloesse ook. Zegt meer over Q dan Feyenoord. Volgende keer minder lullen Q en meer daden. ESPN dat zijn dan weer echte lullo’s.
Alles wat te Kloese zegt zit gewoon waarheid in het is allemaal heel logisch wat hij zegt. Hij koopt of huurt geen spelers om achteraf te zeggen dat hij kritiek begrijpt. Hij geeft aan dat hij nooit tevreden is en het altijd beter kan. Ook over de kwestie Hartman, de Media en van Persie zegt hij hele logische dingen. Het is een beetje wat Slot Heitinga heeft geleerd, hou het simpel. Te Kloese houd het voor de buitenwacht heel simpel maar is intern natuurlijk echt een vakman.
