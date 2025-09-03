Feyenoord-fans zijn dolgelukkig door groot nieuws om 00.00 uur

Feyenoord staat aan de vooravond van een bestuurswisseling. Zowel Sjaak Troost als Toon van Bodegom lijkt binnen afzienbare tijd te vertrekken, meldt Feyenoord Transfermarkt dinsdagnacht om 00.00 uur. Volgens geluiden rond De Kuip zou een vertrek al in februari 2026 aan de orde kunnen zijn. Hun termijnen lopen af in 2026.

Troost, clubicoon en oud-speler, vervult al jaren een rol in de bestuurskamer en sprong in 2019 nog tijdelijk bij als technisch directeur. Hoewel hij in die periode onder meer Marcos Senesi wist te halen en Dick Advocaat aanstelde als trainer, kwam hij geregeld onder vuur te liggen. Zijn harde opstelling richting Renato Tapia en het vroegtijdig lekken van vertrouwelijke informatie over het lot van trainer Brian Priske leverden hem veel kritiek op. Supporters verwijten hem onderdeel te zijn van een oude bestuurscultuur die de club vaker in verlegenheid brengt.

Van Bodegom trad in 2019 aan als president-commissaris en werd al snel de machtigste man van Feyenoord. Onder zijn leiding kwamen Frank Arnesen en later Arne Slot naar de Kuip, wat sportief succes opleverde. Tegelijkertijd kreeg hij de nodige tegenwind. Zijn vasthouden aan het inmiddels gesneuvelde stadionplan, de financiële terugval en de onrust in de directiekamer maakten hem een omstreden bestuurder. Invloedrijke aandeelhouders uitten meermaals openlijk hun wantrouwen, al wist hij in 2023 toch een tweede termijn veilig te stellen.

De mogelijke dubbele exit in de top van Feyenoord markeert opnieuw een cruciale fase in de bestuurlijke ontwikkeling van de Rotterdammers. De club is sportief de laatste jaren opgestaan, maar kampt achter de schermen nog altijd met verdeeldheid en kwetsbaar financieel beleid. Met het naderende vertrek van Troost en Van Bodegom komt er ruimte voor een nieuwe koers.

Het nieuws van Feyenoord Transfermarkt leidt tot jubelende reacties op sociale media. In het Telegram-kanaal van Feyenoord Transfermarkt vallen termen als 'eindelijk' en ‘het beste nieuws van de transferperiode’. Met name het mogelijke vertrek van Troost kan de fans bekoren.