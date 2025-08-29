Van Persie reageert uitgebreid op uitspraken Hartman: 'Ik blijf zelf liever bij de feiten'

Robin van Persie heeft vrijdagmiddag uitgebreid gereageerd op de uitlatingen van aan zijn adres. De linksback, die Feyenoord deze zomer verruilde voor Burnley, deed in gesprek met het Algemeen Dagblad een boekje open over zijn laatste maanden in De Kuip, waarin hij naar eigen zeggen 'een slecht gevoel had' door problemen met Van Persie. De trainer reageert en onthult later ook exact in welke wedstrijd de problemen tussen hemzelf en een andere vertekker, , zijn ontstaan.

"Ik ben daar heel eerlijk in”, zei Hartman in het bewuste interview. “In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad. Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje door had.” De linksback had het idee dat zijn contractsituatie de oorzaak was van de verwijdering tussen hem en Van Persie: "Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu precies hetzelfde bij Quinten Timber wiens aanvoerderschap van hem werd afgepakt. Dat vind ik jammer, omdat ik in mijn vijftien jaar bij Feyenoord met niemand een probleem heb gehad. En dan juist met de trainer, zo’n belangrijk persoon", aldus de linksback.

Van Persie wordt vrijdagmiddag tijdens een persconferentie geconfronteerd met de uitspraken van Hartman en reageert openhartig. "Dat heb ik ook gelezen. In de eerste plaats vind ik het vervelend dat hij dat gevoel heeft. Hij geeft ook aan dat hij dat heeft op basis van een gevoel. Dan blijf ik zelf liever bij de feiten. Dan denk ik bij mezelf: 'OK, als iemand dat gevoel heeft dan is dat vervelend'. Maar als ik bij de feiten blijf, dan zijn er heel veel meetings geweest met Q", zegt Van Persie, die toevoegt dat stafleden als John de Wolf, Etienne Reijnen en René Hake daar onder meer bij aanwezig zijn geweest.

"Uiteindelijk kun je als coach niet alle spelers in je selectie evenveel aandacht geven, dat is gewoon hoe het is. Je hebt spelers die om verschillende redenen ietsje meer aandacht vragen of krijgen, Q is wel een van de spelers die meer aandacht vroeg en ook kreeg. Hij kwam terug, was er een tijd uit geweest. Dan gaan we de verwachting met elkaar managen. Wat ik van hem verwacht tijdens de training, in wedstrijden, in houding et cetera. Dat heb ik gedaan, rekening houdend met de situatie waarin hij zat, dat hij er een tijd uit was geweest. Dat daar begrip voor is, vanuit mijn kant, en dat hij die tijd en ruimte ook krijgt. Maar dat hij wél moest voldoen aan de standaard die wij graag willen zien bij Feyenoord."

'Heel mooi dat je dat denkt, maar...'

"Daarin hadden wij een ander beeld, van wat hij verwachtte en wat ik verwachtte", vervolgt Van Persie. "Uiteindelijk was zijn verwachting dat hij gewoon meer zou spelen. Ik heb hem verteld dat ik snapte dat hij dat graag wilde. Hij heeft ook aangegeven dat hij vond dat hij de beste back van Feyenoord was. Ik zei: 'Dat vind ik heel mooi, dat je dat denkt. Maar uiteindelijk wil ik dat zien op het trainingsveld en tijdens wedstrijden'. Daar hoort ook een bepaalde intensiteit bij, tijdens de trainingen, die ik miste. Dat heb ik hem verteld. Het is lastig bij elkaar te komen omdat zijn verwachting totaal anders is dan mijn verwachting. Uiteindelijk beoordeel ik hem op wat ík zie, iedere dag. Iedereen weet hoe goed Q was voor zijn blessure. Iedereen waardeert dat ook, het is nog een Feyenoord-jongen ook. Maar uiteindelijk beoordeel ik hem op wat ik heb gezien tijdens de trainingen en dat was niet goed genoeg", besluit Van Persie het onderwerp.

Van Persie onthult oorzaak conflict met Zerrouki: 'As simple as that'

Behalve Hartman sprak ook Ramiz Zerrouki zich afgelopen week uit over zijn verstandhouding met Van Persie. De middenvelder, die na twee seizoenen in De Kuip op huurbasis is teruggekeerd bij FC Twente, zei in gesprek met Voetbal International dat hij de band met zijn trainer in zijn laatste weken in De Kuip zag 'verslechteren'. "Ik voelde vertrouwen, maar in de laatste week van het seizoen is dat toch veranderd. Dat gebeurt soms in het voetbal", sprak Zerrouki onder meer.

Van Persie staat later gedurende het persmoment ook stil bij de uitlatingen van Zerrouki aan zijn adres. "Ja, ik weet gelijk wat hij bedoelt. Of ik daar meer over wil vertellen? Weet je wat het is, en dat is meer een vraag richting jullie... als je een enquête houdt, dan doe je dat volgens mij bij meerdere doelgroepen, toch? Daar lijkt het bij deze enquête niet op, want de vragen worden constant gesteld aan spelers die net weg zijn, of verhuurd zijn. Het is een beetje vragen naar de bekende weg. Ik denk dat als jij een enquête houdt onder jouw exen, en ik weet niet hoeveel exen jij hebt gehad in je leven, dat je ook wel een beetje weet in welke richting de antwoorden zullen komen."

"Om terug te komen op Ramiz", vervolgt Van Persie. "Hij doelde op een discussie die wij hebben gehad, waar we het niet over eens werden. Dat ging over een invalbeurt tegen RKC Waalwijk. Het is bij mij een huisregel, en dat vind ik echt een hele belangrijke, dat als je op de bank zit, dan zit je vólledig op de bank. Mentaal, fysiek, qua outfit, klaar om in te vallen, ieder moment. Dát is de reden dat je een gamechanger bent, waarom je belangrijk kunt zijn voor het team. Je moet klaar zijn, maar dat was Ramiz niet, hij had zijn shirt nog niet aan. Waarna ik hem twee keer riep en ik uiteindelijk niet echt contact met hem kon krijgen. Nou, daar heb ik een bepaald gevoel bij gekregen. Normaal gesproken als dat zo is, dan val je niet in, punt. En dan ga je ook niet mee naar de volgende wedstrijd, dat is mijn huisregel en dat weet iedereen. In Ramiz' geval is het zo dat hij de beeldvorming al niet mee heeft de afgelopen jaren. Dan neem ik hem in bescherming. Laat ik hem toch invallen en neem ik hem toch mee naar Heerenveen. Dat heb ik hem ook uitgelegd, wat mijn gevoel was bij die invalbeurt tegen RKC. Dat heeft hij anders ervaren, as simple as that. Dus dat was inderdaad niet, zoals hij vertelde, op voetbalinhoud, maar op basis van dat verhaal."