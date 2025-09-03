Feyenoord dacht serieus aan komst van Mauro Icardi (32)

Feyenoord heeft deze zomer geïnformeerd naar de diensten van . Dat meldt Rutger Vinke, de beheerder van het goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt, op sociale media. De komst van de Argentijnse spits bleek echter niet haalbaar.

Concreet is een eventuele komst van Icardi naar Rotterdam niet geweest, maar de spits van Galatasaray was wel degelijk in beeld bij technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord. De koploper van de Eredivisie informeerde daarom ook serieus naar de geroutineerde spits, maar zijn komst bleek al snel niet haalbaar.

Artikel gaat verder onder video

Dat heeft vermoedelijk te maken met de hoge salariseisen van Icardi: "Icardi was absoluut niet haalbaar. Hij verdient tegen de 10 miljoen euro netto daar (Galatasaray, red.)", schrijft Vinke op sociale media. Het zorgde ervoor dat Feyenoord in een zoektocht naar een nieuwe spits moest doorschakelen.

Naast Icardi was Jamie Vardy ook in beeld bij Feyenoord. De interesse voor de oud-spits van Leicester City was wél concreet, maar de Brit besloot naar Cremonese te gaan. Op de slotdag van de transfermarkt haalde Feyenoord met Cyle Larin alsnog een spits binnen.