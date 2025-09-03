Live voetbal

Feyenoord dacht serieus aan komst van Mauro Icardi (32)

Mauro Icardi Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
3 september 2025, 21:23

Feyenoord heeft deze zomer geïnformeerd naar de diensten van Mauro Icardi. Dat meldt Rutger Vinke, de beheerder van het goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt, op sociale media. De komst van de Argentijnse spits bleek echter niet haalbaar.

Concreet is een eventuele komst van Icardi naar Rotterdam niet geweest, maar de spits van Galatasaray was wel degelijk in beeld bij technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord. De koploper van de Eredivisie informeerde daarom ook serieus naar de geroutineerde spits, maar zijn komst bleek al snel niet haalbaar.

Dat heeft vermoedelijk te maken met de hoge salariseisen van Icardi: "Icardi was absoluut niet haalbaar. Hij verdient tegen de 10 miljoen euro netto daar (Galatasaray, red.)", schrijft Vinke op sociale media. Het zorgde ervoor dat Feyenoord in een zoektocht naar een nieuwe spits moest doorschakelen.

Naast Icardi was Jamie Vardy ook in beeld bij Feyenoord. De interesse voor de oud-spits van Leicester City was wél concreet, maar de Brit besloot naar Cremonese te gaan. Op de slotdag van de transfermarkt haalde Feyenoord met Cyle Larin alsnog een spits binnen.

Earnest Stewart Alex Kroes en Dennis te Kloese

Teruglezen | Zo verliep de Deadline Day van minuut tot minuut

Feyenoord-speler Quilindschy Hartman

'Ik wil Feyenoord niet backstabben, dit is geen aanval op de club'

Feyenoord-huurling beticht van werkweigering

Feyenoord-huurling beticht van werkweigering

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
547 Reacties
37 Dagen lid
1.726 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

mislintat aan de maas weer een blauwtje gelopen. Moest het zoeken in de gratis grabbelbak vanwege de financiele problemen. Schijnt dat feijenoord ook interesse had in Vinicius Jr, Isak, Wirtz, Yamal en Bellingham, maar die vonden ze niet goed genoeg.

Voetbalanalist
74 Reacties
17 Dagen lid
70 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Naar een speler informeren en tot de conclusie komen dat die niet haalbaar is, is wat anders dan een blauwtje lopen. Maar goed Feyenoord had natuurlijk net als Ajax, een speler moeten terug halen, die bij Ajax en 3 andere clubs is geflopt. Gevalletje Brobbey....

jurgen😎
1.844 Reacties
1.073 Dagen lid
13.499 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJHH STICK VOETBALPOEPHoofdstad en ik ben werkloos en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

