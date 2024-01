Scheidsrechter Manschot over ineenzakken Bas Dost: 'Waarom floot ik niet meteen?'

Jeroen Manschot zal de ontmoeting tussen AZ en N.E.C. van 29 oktober jongstleden niet snel vergeten. De scheidsrechter betaald voetbal van de KNVB had de leiding over de wedstrijd in Alkmaar, die met het akelige moment rond een zeer vervelend einde kende. De routinier had de Nijmegenaren met een assist en een schitterende treffer aan een knappe 1-2 voorsprong geholpen, maar ging in de slotfase plotseling naar de grond. De schrik was groot. Uit onderzoek bleek dat Dost een ontstoken hartspier heeft.

