AZ heeft 'goud in handen' dankzij , zo luidt de conclusie van Jeroen Kapteijns. De Ierse spits maakte zichzelf zondag in eigen land onsterfelijk, door Ierland in de laatste minuut van het duel met Hongarije naar de play-offs te schieten.

Parrott maakt de laatste jaren sowieso een goede ontwikkeling door. Bij Tottenham Hotspur werd hij uitgelachen, maar na wat omzwervingen in de lagere regionen van het Engelse voetbal kwam hij bij Excelsior terecht. Daar scoorde hij tien doelpunten en gaf hij vier assists in zijn eerste seizoen in de Eredivisie, met als kers op de taart zeven doelpunten in de vier promotie-degradatiewedstrijden die de Rotterdammers speelden, maar hij kon niet voorkomen dat Excelsior alsnog naar de Keuken Kampioen Divisie degradeerde.

Artikel gaat verder onder video

Zijn doelpuntenmoyenne leverde hem wel een transfer naar AZ op. Waar hij gelijk bij zijn komst stelde het aantal goals van Evangelis Pavlidis te willen evenaren (29 in 2023/24), kon hij die zelfverzekerde hoop niet direct waarmaken. In zijn eerste seizoen in Alkmaar bleef de teller steken op veertien Eredivisie-goals. Dit seizoen lijkt Parrott echter een hoop meer doelpunten te gaan maken. Buiten zijn blessure om scoorde hij al zes keer in zeven wedstrijden, met ook zeven doelpunten in de Conference League. Afgelopen week zette de AZ-spits zichzelf ook internationaal op de kaart. Ierland versloeg Portugal met 2-0 door twee doelpunten van Parrott en met een hattrick zorgde hij er eigenhandig voor dat Ierland zicht blijft houden op het WK. Hij draagt zelfs even de naam van het vliegveld in Dublin.

Kapteijns denkt dat Parrott komende winter weer een interessante speler kan zijn voor Engelse clubs. "Door zijn verleden kent Parrott niet alleen het Engelse voetbal goed, bovendien geldt hij als een home grown-player, omdat hij voor zijn 21e minimaal drie jaar voor een Engelse club heeft gespeeld", weet de journalist van De Telegraaf. Dat is gunstig voor grote Engelse clubs, die veelal worstelen met de eis van acht home grown-players in hun selectie en daardoor bereid zijn extra in de buidel te tasten voor talent van eigen bodem."

Transferbedrag

Kapteijns denkt dat AZ een fraai bedrag kan gaan ontvangen voor de veelscorende Ier. "De goalgetter uit Dublin heeft de potentie om de toptien van grootste uitgaande transfers ooit van AZ in te gaan denderen. De 24.8 miljoen euro die AZ in de zomer van 2023 van AC Milan incasseerde voor Tijjani Reijnders is misschien wat te hoog gegrepen, maar een evenaring van het transferbedrag voor Vangelis Pavlidis, die in 2024 voor 18 miljoen euro naar Benfica verkaste, is zeker haalbaar. In 2017 ging een andere spits, Vincent Janssen, voor 22 miljoen naar Spurs." Volgens FootballTransfers is de huidige waarde van Parrott zo'n achttien miljoen euro. Als dat bedrag inderdaad in het Alkmaarse laatje belandt, zou de club de transfersom van Pavlidis evenaren. Dat zou de op vier na grootste uitgaande transfer voor AZ betekenen. En met Mexx Meerdink staat de vervanger van Parrott al klaar.