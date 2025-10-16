Einde verhaal voor Patrick Kluivert: wegen coach en Indonesië uit elkaar

Patrick Kluivert is niet langer bondscoach van Indonesië. Na de teleurstellend verlopen WK-kwalificatiecampagne hebben de coach en de voetbalbond besloten om de samenwerking te beëindigen.

Kluivert werd begin januari aangesteld bij Indonesië, dat hij naar het WK van 2026 moest brengen. Dat is niet gelukt. In de eerste competitiefase eindigde de eilandengroep als vierde in een competitie van zes. Daarmee mocht Indonesië nog door naar een play-offronde, maar daarin werd het land laatste, onder Saoedi-Arabië en Irak.

Indonesië liep onder leiding van Kluivert ook tegen enkele enorme zeperds aan, zoals de verliespartij tegen Japan (6-0). De voetbalbond en/of Kluivert zelf heeft/hebben momenteel niet de verwachting dat de resultaten snel zullen verbeteren, en het WK was een belangrijk doel.

Donderdagochtend komt de Indonesische bond PSSI met een uitgebreid statement, waarin de beëindiging van de samenwerking wordt uitgelegd. "Na een intensieve samenwerking van bijna 12 maanden wil PSSI graag haar grote dank uitspreken aan coach Patrick Kluivert en zijn staf voor hun toewijding en bijdrage aan het Indonesische voetbal. Na open en respectvolle gesprekken kwamen beide partijen overeen om de samenwerking te beëindigen."