Jan Joost van Gangelen oppert nieuwe opzet TOTO KNVB Beker na ‘easy-peasy’ route PSV

Jan Joost van Gangelen heeft woensdagavond voorafgaand aan de halve finale tussen PSV en Go Ahead Eagles (20.00 uur) in de TOTO KNVB Beker bij ESPN geopperd voor een nieuwe opzet van het bekertoernooi. Aanleiding is de relatief eenvoudige route die PSV in zijn ogen heeft opgelegd om de laatste vier te bereiken.

PSV rekende in de voorgaande rondes af met Tweededivisionist Koninklijke HFC (8-0), Keuken Kampioen Divisie-club Excelsior (5-4 naar verlengingen) en Eredivisie-formatie Feyenoord (2-0). Alle hordes werden genomen in het eigen Philips Stadion. “PSV heeft dit jaar een beetje het Feyenoord-syndroom, mochten ze de finale halen: altijd thuis spelen”, merkt analist Danny Koevermans op, refererend aan de relatief gunstige loting waarbij PSV alleen thuiswedstrijden hoefde te spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opstelling PSV: Bosz ziet Mauro Júnior afhaken en voert twee wijzigingen door

Van Gangelen komt vervolgens met een opmerkelijke suggestie: “Zou jij het wat vinden om, bijvoorbeeld net als in Engeland, de halve finales en de finale op neutraal terrein te spelen?” De presentator refereert daarmee aan de laatste drie wedstrijden van de FA Cup, die alle op Wembley gespeeld worden. Koevermans reageert enthousiast: “Ik zou het wel mooi vinden. Waarom niet? Dan heeft Go Ahead ook een soort thuisvoordeel.”

Collega-analist Marciano Vink: “Ik vind het sowieso wel wat hebben dat je op neutraal terrein speelt. Maar in Spanje spelen ze bijvoorbeeld een thuis- en uitwedstrijd in de halve finale.” Koevermans: “Daar ben ik een voorstander van!” Van Gangelen geeft aan dat hij daar geen voorstander van is.

“Het is eigenlijk best wel krom dat je hier in Nederland als club uit de top acht een hoofdprijs kan winnen door maar vijf wedstrijden te winnen. Dan heb je een hoofdprijs en Europees voetbal”, vervolgt Vink. “Dat is eigenlijk best gek. Dat is best raar. Je hoeft alleen maar te winnen van Koninklijke HFC, Excelsior en nog een ander team, en je staat al in de halve finale. Het is nu Feyenoord geworden, maar je had ook Noordwijk kunnen loten. Dan had je met drie relatief easy-peasy tegenstanders de halve finale kunnen halen”, besluit de oud-voetballer.

Mijn voorkeur gaat uit naar… Laden... 17.7% een halve finale over één duel op niet-neutraal terrein door loting 52.9% een halve finale over één duel op neutraal terrein 29.4% een halve finale over twee duels 350 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang lucht zijn hart en stelt zich kwetsbaar op na PSV - Juventus

Noa Lang gaf na de wedstrijd tussen PSV en Juventus een open interview over de turbulente weken die hij achter de rug heeft.