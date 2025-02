Opstelling PSV: Bosz ziet Mauro Júnior afhaken en voert meerdere wijzigingen door

De opstelling van PSV voor de halve finale van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles is bekend. Trainer Peter Bosz voert, mede door het last minute afhaken van , vier wijzigingen door in zijn basisformatie.

PSV was afgelopen weekend vrij en had dus alle tijd om te herstellen van de forse inspanning die vorige week in de Champions League werd geleverd. De Eindhovenaren rekenden in het eigen Philips Stadion na verlenging af met de Italiaanse grootmacht Juventus, dat door een beslissende treffer van Ryan Flamingo met 3-1 werd verslagen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV-uitblinker duidelijk: 'Mijn zaakwaarnemer houdt het tijdens het seizoen heel rustig'

Ten opzichte van het duel met Juventus voert Bosz vier wijzigingen door in zijn basisformatie. De eerste kon op voorhand al worden ingetekend: Walter Benítez maakt onder de lat namelijk plaats voor Joël Drommel. De reservedoelman geldt, net als vorig seizoen, als bekerkeeper bij PSV. Daarnaast werd verwacht dat Mauro Júnior naar de rechtsbackpositie zou verhuizen ten koste van Richard Ledezma, om plaats te maken voor Tyrell Malacia. Laatstgenoemde start wel en is dus de tweede nieuwe naam in de basis, maar Mauro is er niet bij dus behoudt Ledezma zijn basisplaats. Daarnaast start Guus Til ten koste van Ismail Saibari op het middenveld en maakt Noa Lang plaats voor Johan Bakayoko.

Volg hier LIVE de halve finale van de KNVB Beker tussen PSV en Go Ahead Eagles

Opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Perisic

Wat verwacht jij van de halve finale in de beker tussen PSV en Go Ahead Eagles? Laden... 84.4% Winst PSV 15.6% Winst Go Ahead Eagles 378 stemmen

Ook de opstelling van de bezoekers is bekend. Trainer Paul Simonis kiest voor Milan Smit in zijn basisformatie, waarin de geblesseerde Jakob Breum de enige afwezige is ten opzichte van het inhaalduel met Ajax van afgelopen zondag (2-0 verlies).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'PSV maakt 40 (!) procent kans om Arsenal te verslaan in Champions League'

Jan van Halst geeft PSV een aardige kans om de kwartfinale van de Champions League te bereiken.