PSV - Go Ahead Eagles LIVE: Blessuretijd loopt, Eagles ruiken De Kuip

PSV en Go Ahead Eagles bepalen woensdagavond welke club zich de eerste finalist mag noemen in de KNVB Beker. De halve finale tussen de twee Eredivisionisten begint om 20.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

PSV bereikte de halve finale door achtereenvolgens de Koninklijke HFC, Excelsior en Feyenoord uit te schakelen; Go Ahead was tot dusver te sterk voor Sparta Rotterdam, FC Twente en VV Noordwijk. Overigens treffen PSV en Go Ahead elkaar deze week nóg een keer: zaterdagavond wacht het onderlinge competitieduel in Deventer.