PSV-uitblinker duidelijk: 'Mijn zaakwaarnemer houdt het tijdens het seizoen heel rustig'

is in zijn eerste jaar bij PSV direct uitgegroeid tot een van de sterkhouders van de club. De 22-jarige verdediger imponeert bijvoorbeeld in de Champions League, maar is totaal niet bezig met een zomerse transfer. Sterker nog, Flamingo weet niet eens of er interesse van andere clubs is.

Flamingo maakte afgelopen zomer de overstap van FC Utrecht naar PSV, nadat hij eerder die transferwindow definitief door de Domstedelingen was overgenomen van Sassuolo. De Eindhovenaren moesten diep in de buidel tasten voor de jonge verdediger, die naar verluidt negen miljoen euro heeft gekost. In dienst van de Eindhovenaren heeft hij zich direct ontpopt tot een van de steunpilaren, zo wist hij te overtuigen tegen onder meer de veelscorende Viktor Gyökeres van Sporting Portugal.

Met mogelijk nieuwe belangstelling houdt de verdediger zich vooralsnog niet bezig. "Mijn zaakwaarnemer houdt het tijdens het seizoen heel rustig. Dit is het moment om je volledig met voetballen en het team bezig te houden. Niet met andere dingen”, begint Flamingo in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "En PSV is een topclub. Je hebt die volle focus nodig."

Flamingo hoopt in ieder geval door de stunt in de Champions League tegen Juventus een streep te zetten achter een teleurstellende periode, waarbij er veel punten werden gemorst in de Eredivisie. "Als je het goed doet, is iedereen heel blij. Doe je een keer iets slecht, dan is er weer veel om te doen", erkent de jonge rechtspoot.

"Daar moet je als speler in beide gevallen niet te veel aandacht aan besteden. Het eerste is leuker, natuurlijk. Maar je moet met je team en ontwikkeling bezig zijn, niet met de reacties. Reageren doe je op het veld en dat hebben we tegen Juventus gedaan, na een mindere periode. Wij waren in die wedstrijd dominant aan de bal, in de meeste fases. Er waren genoeg kansen voor ons en ik vond het een goede prestatie tegen een prima team.”

Flamingo wil iedere wedstrijden 'aan staan' voor PSV

Flamingo is van mening dat PSV een goede selectie heeft die goed kan voetballen. "Tegen Juventus kwam dat er eindelijk weer uit", weet hij. "En dat moeten we vaker op de mat leggen. We hebben fouten gemaakt, ik ook. Dan moet je opstaan en herstellen. Daar ben ik mee bezig. Ik wil elke wedstrijd aan staan voor mijn ploeg. De spits uitschakelen en het makkelijker maken voor mijn team", besluit Flamingo.

