PSV-aanwinst Lucas Pérez spreekt zich uit over bijzonder heftige privéomstandigheden

heeft tekst en uitleg gegeven over waarom hij het aanbod van PSV in eerste instantie afsloeg. De 36-jarige spits bevestigt dat persoonlijke omstandigheden hiervoor de reden waren. In gesprek met het Spaanse Cadena COPE geeft de kersverse PSV-spits aan een heftig familieverleden te hebben gehad, zo werd hij op jonge leeftijd in de steek gelaten door zijn ouders. Recentelijk werd Pérez opnieuw geconfronteerd met dat verleden.

PSV presenteerde Pérez zondagavond als nieuwe stand-in van Luuk de Jong. Die rol was weggelegd voor Ricardo Pepi, maar hij liep vorige maand een blessure op. Al snel bleek dat trainer Peter Bosz in het restant van het seizoen niet meer op de Amerikaan hoeft te rekenen. Technisch directeur probeerde in de transferperiode een tijdelijke vervanger te halen voor Pepi, maar wist daar niet in te slagen. Ook waagde een paar weken geleden al een poging om Perez naar Eindhoven te halen, maar een transfer van de Spanjaard ketste toen nog door persoonlijke omstandigheden af.

In de Spaanse media heeft de 36-jarige spits een boekje opengedaan over deze situatie. "Mijn ouders hebben mij in de steek gelaten toen ik twee jaar was en nu vragen ze mij om geld", vertelt Pérez. "Ik ben opgevoed door mijn grootouders, de ouders van mijn vader. Toen ik twee was, lieten mijn ouders me achter in een weeshuis omdat ze niet voor me konden of wilden zorgen. Dit seizoen kreeg ik een bericht van mijn vader die eiste dat ik de rest van zijn leven alimentatie zou betalen."

"Vanaf dat moment heb ik een aantal maanden, tot ik Deportivo La Coruña verliet, met veel stress en angst doorgebracht, omdat ik heel veel moeilijke momenten in mijn leven opnieuw moest beleven", gaat Pérez, die al langer problemen met zijn biologische ouders heeft, verder. "Toen ik tekende voor Arsenal, stuurde mijn moeder me ook een bericht waarin ze om geld vroeg, maar ze kan het niet claimen omdat ze geen voogdij heeft over mij."

PSV schreef Pérez iedere week

Pérez wist de privéproblemen op te lossen en tekende op zondag 23 februari alsnog een contract bij PSV. "Het aanbod kwam op 30 januari, maar op dat moment kon ik nog niet akkoord gaan en dat heb ik ze ook gezegd", aldus de 36-jarige spits, die in het verleden ook nog bij West Ham United speelde. "Ze schreven me elke week en zeiden me dat ze op me zouden wachten. Ik heb aanbiedingen gehad van andere clubs, maar die waren niet zoals die van PSV. Ik heb er niet aan gedacht om te stoppen, omdat ik zo van voetbal houd."

Pérez kan meedoen tegen Go Ahead Eagles

Pérez zou in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles zijn debuut kunnen maken voor de Eindhovenaren. "Het is zeer waarschijnlijk dat Lucas Pérez morgen beschikbaar is voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles", aldus Bosz voorafgaand aan het bekertreffen met de Deventenaren.

