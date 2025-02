Gullit verklapt: 'PSV en ook AZ kunnen me geen groter plezier doen door...'

Ruud Gullit heeft genoten van de Europese prestaties van de Nederlandse clubs. De analist zag dat het vanuit zijn Engelse collega's op veel respect kon rekenen. De voormalig Oranje-international stelt dat het nog veel mooier kan worden voor het Nederlandse voetbal. Gullit hoopt dan ook dat PSV en AZ afrekenen met hun Engelse opponenten.

"De Europese prestaties van de Nederlandse clubs aan de Champions League en Europa League geven me geweldig veel voldoening", aldus Gullit in zijn column voor De Telegraaf. "Je zag sommige teams gericht op de counter spelen om een resultaat te boeken. Dat is lang vloeken in de kerk geweest in Nederland."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AZ 'onaangenaam verrast' door besluit over uitwedstrijd tegen Ajax op 16 maart

"Ik ben blij en trots tegelijk dat PSV, Feyenoord, Ajax, AZ en FC Twente zich niet meer zonder slag of stoot naar de slachtbank laten leiden op het Europese podium", vervolgt Gullit. "We werden uitgelachen, als kraamkamer voor de grote competities gezien, wijsneuzen die het allemaal beter weten maar vanwege de vaak naïeve speelwijze snel weer thuis zaten."

LEES OOK: Perez trekt zorgelijke conclusie: 'Totaal geen structuur, ze doen maar wat'

Gullit blikt dan ook vol trots terug op de successen van afgelopen week. "Nu zijn met Juventus en AC Milan twee Italiaanse topclubs uitgeschakeld, overleeft Ajax knokkend en strijdend negentig minuten met tien man tegen Union St.-Gillis, speelt AZ grote delen van de wedstrijd de Turkse topclub Galatasaray van de mat, in het hol van de leeuw", vervolgt de analist, die van één uitslag baalde. "Alleen jammer dat FC Twente het uiteindelijk niet kon bolwerken, maar ook die boden veel weerstand."

Europees succes kan nog mooier worden voor Nederland

De Europese successen oogsten volgens Gullit veel lof in het buitenland. "Mijn Engelse collega’s in de televisiestudio hadden respect voor de Nederlandse prestaties, maar het kan nog mooier worden", beseft hij. "PSV en ook AZ kunnen me geen groter plezier doen door respectievelijk Arsenal en Tottenham Hotspur af te schudden. Het zou de kers op de taart zijn. En het is zeker niet ondenkbaar."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'PSV maakt 40 (!) procent kans om Arsenal te verslaan in Champions League'

Jan van Halst geeft PSV een aardige kans om de kwartfinale van de Champions League te bereiken.