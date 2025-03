Indonesische voetbalfans na 'marteling voor de kijkers' al helemaal klaar met Patrick Kluivert

Patrick Kluivert staat na slechts één interland als bondscoach van Indonesië flink onder druk bij de fans van het voetbalgekke land. De keuzeheer kende in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Australië een vuurdoop om snel te vergeten. The Socceroos gaven Merah Putih met 5-1 namelijk een flinke oorwassing.

Kluivert werd begin dit jaar verrassend genoeg aangesteld als opvolger van de bondscoach Shin Tae-Yong. De prestaties onder leiding van de Zuid-Koreaan waren helemaal niet zo slecht, want Indonesië deed volop mee in poule C van de Aziatische WK-kwalificatie. Toch wilde het ambitieuze land graag een grote naam als bondscoach, waarbij de keuze viel op Kluivert.

In en tegen Australië volgde het debuut voor Kluivert, maar daar zal de kersvers bondscoach allerminst goed op terugkijken. Hoewel Indonesië goed begon aan de wedstrijd, stond er na ruim negentig minuten een 5-1 stand op het scorebord in het voordeel van Australië. Na afloop was Kluivert verrassend positief over de pandoering tegen The Socceroos. "Ik vind dat we hebben gevochten als leeuwen. Niet alleen wij, ook de supporters op de tribune."

Hoewel Kluivert geen reden tot paniek ziet, lijken de fans van Indonesië na slechts één wedstrijd al klaar met de voormalig topvoetballer. Zo werd in het Allianz Stadium in Australië, waar veel voetbalgekke Indonesiërs op de tribune zaten, de naam van voorganger Shin Tae-Yong gescandeerd. "Indonesië werd verpletterd door Australië", aldus het Indonesische medium Bola. "Fans eisten het onmiddellijke ontslag van Kluivert na de wedstrijd, een marteling voor de kijkers."

Bondsvoorzitter Indonesië reageert op social media

Erick Thohir, bondsvoorzitter van Indonesië, was er na afloop van de wedstrijd snel bij met een reactie op social media. "Ik zal achter dit team blijven staan, of ze nu winnen of verliezen, omdat ik zo veel van dit land hou. Ik zal hard blijven werken om een team te bouwen dat het WK kan bereiken. Aan de spelers: hou je hoofd omhoog. Er is nog steeds kans", schreef hij op zijn Facebook.

Shin Tae Yong menggama di Allianz Stadium #TimnasDay 🇮🇩 pic.twitter.com/Dftwiw5gHN — alwiya (@williamalwiya) March 20, 2025

