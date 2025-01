Mitchel Bakker wordt gepolst voor interlandcarrière bij ander land dan Nederland

Voor lonkt een interlandcarrière bij Indonesië. De verdediger van Lille OSC heeft Indonesisch bloed, want zijn grootvader werd geboren op de Molukken. Volgens het Algemeen Dagblad probeert de voetbalbond van Indonesië de voormalig speler van Ajax binnen te hengelen.

Bakker speelde 21 interlands voor Jong Oranje, maar debuteerde nog niet voor het 'grote' Nederlands elftal. Zelfs toen hij in het seizoen 2020/21 een vaste waarde was bij grootmacht Paris Saint-Germain, kwam hij niet in aanmerking. Bakker speelde later voor Bayer Leverkusen en Atalanta, dat hem dit seizoen verhuurt aan Lille. Hij noteerde in het seizoen 2018/19 twee bekerwedstrijden voor Ajax en werd in Amsterdam vooral ingezet bij Jong Ajax.

De 24-jarige linksback is op de hoogte van de Indonesische interesse, maar het moet nog blijken of hij daarop ingaat. Als hij dat doet, mag Bakker wel dromen van deelname aan het WK 2026. In de derde ronde van de Aziatische kwalificatiereeks doet Indonesië serieus mee. Het land beschikt met spelers als Thom Haye, Jay Idzes, Marc Klok, Ivar Jenner, Rafael Struick, Shayne Pattynama en Justin Hubner al over de nodige Nederlanders.

In Groep C van de Aziatische WK-kwalificatiecyclus gaat Japan fier aan kop met zestien punten uit zes duels. Australië staat op de tweede plek, die ook nog recht geeft op directe kwalificatie. Daarna volgen Indonesië, Saudi-Arabië, Bahrein en China met allemaal zes punten. De nummers drie en vier van de poule gaan naar de vierde fase van de WK-kwalificatie.

