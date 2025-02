Nieuwe klus voor Jordi Cruijff: 'Op voorspraak van Patrick Kluivert'

Jordi Cruijff (51) gaat aan de slag als technisch adviseur van de PSSI, de voetbalbond van Indonesië, zo meldt De Telegraaf. De oud-voetballer is volgens de ochtendkrant 'op voorspraak van bondscoach Patrick Kluivert' aangetrokken en krijgt de taak om een nieuwe technisch directeur aan te stellen bij de bond.

In januari tekende Kluivert als bondscoach in Indonesië. De voormalig topschutter van Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal heeft de schone taak om het land naar het WK van 2026 te leiden en wordt ondersteund door assistenten Alex Pastoor, Danny Landzaat en Gerald Vanenburg.

Cruijff vertrok in 2023 bij FC Barcelona

Ook Jordi Cruijff zal zich bij de Nederlandse enclave in Jakarta gaan voegen. De zoon van Johan Cruijff was na zijn actieve loopbaan onder meer trainer in Israël en China en bondscoach van Ecuador. Daarnaast werkte hij als sportief directeur bij zowel Maccabi Tel Aviv als FC Barcelona. Bij die laatste club vertrok Cruijff in de zomer van 2023, sindsdien bekleedde hij geen officiële functie meer.

'Ideale man om bij de dragen aan de ontwikkeling'

Met de komst van Cruijff hoopt Indonesië verder te kunnen groeien. "Volgens de voetbalbond is hij met zijn wereldwijde ervaring de ideale man om bij te dragen aan de ontwikkeling van het ambitieuze Aziatische voetballand", schrijft De Telegraaf. Voor Cruiijff zou het hebben meegespeeld dat er vanuit Nederland veel belangstelling is voor de verrichtingen van Indonesië. Met Mees Hilgers (FC Twente), Eliano Reijnders (PEC Zwolle), Thom Haye (Almere City) en Calvin Verdonk (NEC) zijn meerdere internationals van het Aziatische land actief in de Eredivisie.

