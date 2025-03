Pak slaag voor Kluivert bij vuurdoop als bondscoach van Indonesië

Patrick Kluivert is zijn avontuur als bondscoach van Indonesië niet goed begonnen. De kersvers keuzeheer van het Nederlands getinte Pasukan Garuda leed in het WK-kwalificatieduel met Australië een pijnlijke 5-1 nederlaag. Een geflatteerde uitslag, want zoveel deed Indonesië niet onder voor de uiterst effectieve Socceroos.

Merah Putih ging voortvarend van start in het Allianz Stadium in Sydney. Al na enkele minuten kreeg Jay Idzes een grote kopkans op de 0-1, maar het was voormalig AZ-doelman Matthew Ryan die knap redding wist te brengen. Na acht minuten kreeg Indonesië dé uitgelezen kans om op voorsprong te komen. De Jordaanse scheidsrechter Adham Makhadmeh legde de bal op de stip na een overtreding van Kye Rowles op Rafael Struick. Voormalig Feyenoorder Kevin Diks nam plaats achter de bal, maar schoot keihard op de paal.

Aan de andere kant volgde niet veel later ook een strafschop voor Australië, nadat Nathan Tjoe-A-On zijn tegenstander vasthield. Hoewel de scheidsrechter er in eerste instantie geen overtreding in zag, werd hij door de VAR naar de kant geroepen. Na lang wikken en wegen besloot Makhadmeh dan toch op de penalty te geven. Kluivert was het totaal niet eens met deze beslissing. "It's a joke", beet hij de vierde man toe. Martin Boyle benutte namens Australië het buitenkansje en liet Maarten Paes kansloos: 1-0.

Niet veel later viel ook de 2-0 voor Australië, nadat Nishan Velupillay ontsnapte aan buitenspel en wegliep uit de rug van FC Twente-verdediger Mees Hilgers. Vervolgens schoot de vleugelaanvaller knap raak na uitkomen van Paes. Een klein kwartier later volgde ook de volgende tik voor Indonesië. In twee instanties schoot Jackson Irvine de 3-0 tegen de touwen. En hoewel de ploeg van Kluivert absoluut niet onderdeed voor The Socceroos, ging het toch met een pijnlijke achterstand de kleedkamer in.

Indonesië creëert na rust kans op kans

Kluivert wisselde halverwege eenmaal en bracht Eiano Reijnders in de ploeg voor Struick. De tweede helft toonde eigenlijk hetzelfde beeld als het eerste bedrijf: Indonesië was de bovenliggende partij. Zo schoot Verdonk na vijf minuten in de tweede helft een vrije trap in de Australische muur en bracht Ryan even later redding op een schot van Ole Romeny.

Drie flinke tegenslagen in korte tijd

Na een klein uur spelen was er de volgende tegenvaller voor Kluivert en Indonesië. Hilgers voelde aan zijn lies en moest het veld met een blessure verlaten. Hij werd vervangen door Sandy Walsh. Nog geen minuut later tekende het uiterst effectieve Australië voor de 4-0. Rechtervleugelverdediger Lewis Miller knikte raak uit een corner van de ingevallen Craig Goodwin. Tot overmaat van ramp moest de net ingevallen Walsh per brancard het veld verlaten na een botsing met Australiër Cameron Burgess.

Door deze flinke tegenslagen leek Indonesië murw gebeukt, al probeerde Merah Putih nog wel om een eretreffer te maken. De bezoekers kregen enkele mogelijkheden, via onder meer een scherpe voorzet van Diks, maar leek er in eerste instantie niet in te slagen. Toch was daar als een duveltje uit een doosje ineens Romeny, die de bal achter Ryan wist te werken: 4-1. Daarmee luisterde hij zijn interlanddebuut op met een treffer. Voor het sluiten van de markt kreeg Indonesië nog wel de 5-1 om de oren, wederom uit een corner. Irvine kon vogelvrij zijn tweede van de middag tegen de touwen koppen.

Indonesië moet winnen van Bahrein

Door de nederlaag zakt Indonesië naar de vijfde plaats in de WK-kwalificatiepoule met zes punten. De ploeg van Kluivert kan nog een plekje zakken als China een resultaat weet te behalen tegen Saudi-Arabië. Voor Indonesië is er over vijf dagen de kans op revanche tegen Bahrein, een wedstrijd die gewonnen moet worden om nog zicht te houden op een ticket voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

