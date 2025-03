'NAC-stunt steeds dichterbij: club nadert akkoord over miljoenenaankoop'

NAC Breda lijkt een akkoord te naderen met de gemeente Breda over de aankoop van het Rat Verlegh Stadion, zo schrijft Voetbal International. De club krijgt daarnaast ook groen licht om het onderkomen na afloop van het lopende seizoen te gaan verbouwen, waardoor de capaciteit met bijna tweeduizend plaatsen zal toenemen.

Het weekblad bracht in oktober 2024 al naar buiten dat NAC hoopte nog voor het einde van het seizoen eigenaar van het Rat Verlegh Stadion te kunnen worden. Hoewel de destijds gestelde deadline (1 april) iets te ambitieus blijkt te zijn geweest, is er inmiddels behoorlijk schot in de zaak gekomen. "Ingewijden bevestigen dat Gemeente Breda, nu eigenaar van het stadion, heeft aangegeven zaken te willen doen. De gemeente is welwillend om met NAC snel een deal te gaan sluiten, zo wordt gefluisterd in het Bredase politieke circuit. Achter gesloten deuren werd al uitvoerig besproken in welke vorm dat gaat gebeuren, maar nu lijkt de club ook een akkoord te naderen over de prijs. De formele afwikkeling heeft echter nog tijd nodig", schrijft verslaggever Joost Blaauwhof.

Groen licht voor verbouwplannen NAC

De gemeente zal 'als blijk van goede wil' de vergunningaanvraag die de club indiende om het stadion te verbouwen gaan accorderen. Het onderkomen biedt momenteel plaats aan 19.000 toeschouwers, zodra de verbouwing achter de rug is stijgt de capaciteit naar bijna 21.000. Het veld zal daarbij worden verlaagd, waardoor de tribunes kunnen worden doorgetrokken. Ook wordt het Rat Verlegh Stadion bij de verbouwing verduurzaamd. Het zelf exploiteren van het stadion zal NAC jaarlijks miljoenen euro's moeten gaan opleveren. De verbouwing zou direct na het laatste duel van dit seizoen van start moeten gaan.

Supporters en sponsoren financieren aankoop Rat Verlegh Stadion

De verbouwing wordt gefinancierd door het lokale consortium dat drie jaar geleden de aandelen van NAC overnam en terug schonk aan de club zelf. Om de aankoop van het stadion mogelijk te kunnen maken, is een obligatieplan onder de noemer Het Beleg van Verlegh in het leven geroepen. Supporters en sponsoren van de club hebben daarmee al een bedrag van 'bijna vier miljoen euro' bij elkaar gebracht. De gemeente Breda zou een 'reële' prijs verlangen voor het stadion en daarbij met een schuin oog naar Nijmegen kijken. Daar nam NEC stadion De Goffert voor zo'n 4,5 miljoen euro over van de gemeente. VI weet wie de grootste pluim verdient als NAC daadwerkelijk een deal met de gemeente weet te sluiten: "Het zou een stunt zijn die op het conto komt van algemeen directeur Remco Oversier, die al sinds zijn entree afgelopen zomer dagelijks inzet op de aankoop", schrijft Blaauwhof.

